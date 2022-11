Česko je podľa Síkelu na zimu pripravené, zásobníky sú plné na 99 %

Praha 10. novembra (TASR) - Česká republika je podľa ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu na nadchádzajúcu zimu pripravená. Zásobníky plynu sú podľa jeho slov naplnené na 99 %. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"K 10. novembru je v tuzemských zásobníkoch tri miliardy a 410 miliónov metrov kubických plynu, naplnené sú teda z 99 %. Ide o historicky najvyššie zásoby plynu, aké kedy boli v tuzemských zásobníkoch zaznamenané," komentoval aktuálny stav Síkela.



Na začiatku apríla bolo podľa neho v českých zásobníkoch najmenej plynu od roku 2019. "Na zimu sme pripravení najlepšie, ako sme byť mohli," dodal minister.



Zdôraznil, že sa to podarilo napriek zastaveniu dodávok plynu z Ruska cez plynovod Nord Stream 1. Ten do krajiny neprúdi od začiatku septembra. Podľa ministra sa darí nahradzovať ho čiastočne plynom z Nórska a tiež dodávkami LNG z Belgicka a Holandska.



"Zároveň sa vláde podarilo zaistiť kapacitu v LNG termináli v Holandsku," pripomenul Síkela. Ďalšie zásobníky v zahraničí si Česko podľa ministra prenajať nechce.



Dosiahnuť historicky vysokú úroveň zásob plynu sa podarilo aj vďaka individuálnemu znižovaniu spotreby, povedal Síkela. "Od začiatku októbra sme dosiaľ ušetrili okolo 250 miliónov kubíkov a znížili spotrebu asi o 28 %," spresnil minister. Ľudia a firmy si podľa neho uvedomili, že šetrenie je dôležité. Tým, ktorí k individuálnym úsporám pristúpili, sa poďakoval.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)