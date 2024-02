Česko má splnomocnenca pre prijatie eura, do diskusie má vniesť pokoj

Praha 5. februára (TASR) - Česko má od pondelka splnomocnenca pre prijatie eura. V pondelok to oznámil minister pre európske záležitosti Martin Dvořák, ktorý funkciu vytvoril. Ide o reakciu na debatu, ktorú novoročným prejavom nastolil český prezident Petr Pavel. Podľa neho by vláda mala robiť konkrétne kroky, ktoré povedú k prijatiu spoločnej európskej meny. Jednotlivé koaličné strany sa na tom však nezhodnú a proti je aj opozícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dvořák do funkcie vymenoval ekonóma a člena Národnej ekonomickej rady vlády (NERV) Petra Zahradníka. Podľa ministra môže do emotívnej diskusie o vstupe ČR do systému ERM II a prijatí eura vniesť pokoj a odborný pohľad. Vznik pozície reaguje aj na to, že zatiaľ nebol vymenovaný národný koordinátor pre zavedenie eura.



O to usiluje hnutie STAN, ktorého je Dvořák členom. Za sú aj tri ďalšie koaličné subjekty - Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Proti je však najsilnejšia koaličná strana ODS, ktorej predsedom je premiér Petr Fiala. Ten na prezidentove slová o konkrétnych krokoch vedúcich k prijatiu eura reagoval, že vláda sa nedohodla na tom, že by sa v tomto volebnom období otázkou prijatia eura zaoberala. Zásadne proti je aj opozícia.



Vznik novej funkcie je preto podľa Dvořáka snahou podporiť spoločenskú odbornú debatu o výhodách a rizikách prijatia eura, k čomu sa Česko zaviazalo vstupom do EÚ v roku 2004. "Verím, že vďaka novému splnomocnencovi budeme schopní reagovať na hlavné námietky z radov odbornej verejnosti a presvedčiť čo najviac občanov, že čo najrýchlejšie plnenie všetkých maastrichtských kritérií, k čomu sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, je v záujme nás všetkých," povedal Dvořák.



Nový splnomocnenec sa podľa rezortu bude aktívne zapájať do expertnej diskusie o plnení maastrichtských kritérií a budúcom prijatí eura a tiež do monitoringu a analýzy ekonomickej stránky pristúpenia k spoločnej mene. Bude tiež spolupracovať na pripomienkovaní materiálov určených vláde a ministrovi bude poskytovať odbornú podporu. Funkcia je zriadená na dobu neurčitú.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)