< sekcia Ekonomika
Česko má záujem o plyn z Azerbajdžanu
Autor TASR
Praha/Gabala 27. apríla (TASR) - Česko má záujem o dlhodobý kontrakt na dodávky dvoch miliárd metrov kubických zemného plynu ročne z Azerbajdžanu. O možnostiach kontraktu v pondelok rokovali český premiér Andrej Babiš a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček v azerbajdžanskej Gabale. Podľa ministra má Česko v súčasnej chvíli dodávky predbežne prisľúbené. Babiš však podotkol, že získať kontrakt nie je jednoduché, lebo Azerbajdžan si môže krajiny vyberať, informuje spravodajkyňa TASR.
„Nebude to jednoduché, lebo sem po plyn a ropu chodia všetci, tu sa dvere nezatvoria. A Azerbajdžanci majú predstavu o niečom navyše. Uskutočnila sa preto debata, že by oni u nás mohli investovať. Ak by sa to podarilo, mali by sme výhodu. V súčasnej situácii, ktorá je v Hormuze (v Hormuzskom prielive, pozn. TASR) a celkovo, chcú plyn všetci a oni si môžu vyberať. Takže premýšľame o tom, že by sme k tomu pridali nejakú hodnotu a že by sme sa tu eventuálne mohli podieľať na nejakých investíciách a oni u nás. Ale je to všetko na začiatku,“ priblížil Babiš.
Havlíček pritakal, že po plyne z Azerbajdžanu je vo svete veľký dopyt. „My sa v tejto chvíli usilujeme o dve miliardy metrov kubických ročne, čo je asi 20 miliárd korún (približne 821 miliónov eur) ročne s tým, že dôležité bude, na ako dlho bude kontrakt pripravený. V súčasnej situácii vo svete, keď chceme dosiahnuť dobré ceny, musíme ísť aspoň na desaťročný alebo skôr na 15-ročný kontrakt,“ vysvetlil minister.
Ak by sa dohodu podarilo uzavrieť, Česko by azerbajdžanský plyn mohlo podľa neho mať o dva až tri roky. „V súčasnej dobe je to vo fáze, keď to máme predbežne prisľúbené... Je to na veľmi dobrej ceste okrem iného aj vďaka tomu, že ČR je veľmi spoľahlivým partnerom v odbere ropy,“ podotkol Havlíček a pripomenul, že Česko odoberá 42 percent ropy do svojich zásob práve z Azerbajdžanu.
Babiš a Havlíček spolu s podnikateľskou delegáciou tento týždeň navštívia ešte Kazachstan a Uzbekistan.
(1 EUR = 24,357 CZK)
