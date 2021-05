Česko opäť naštartovalo výrobu áut

Praha 23. mája (TASR) - Od januára do konca apríla vyrobili automobilky v Česku celkovo 453.385 osobných vozidiel. Medziročne to znamená rast o 34,3 %. Podľa českého Združenia automobilového priemyslu, ktoré koncom týždňa údaje zverejnilo, tak autopriemysel doťahuje predkrízové hodnoty.



Okrem osobných vozidiel sa v Česku za štyri mesiace vyrobilo aj 1424 autobusov, zverejnil údaje združenia server novinky.cz. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 7,2 %. Omnoho výraznejší rast zaznamenala produkcia motoriek. Tých sa vyrobilo 361, o 167,4 % viac než pred rokom.



"V medziročnom porovnaní je však potrebné zohľadniť fakt, že v minulom roku sa výroba v druhej polovici marca a v apríli až na niekoľko výnimiek prakticky zastavila," doplnilo združenie.



"V doterajšom priebehu roka s miernym optimizmom sledujeme pozvoľný návrat k objemu výroby z obdobia pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Kým za prvé tri mesiace bola výroba osobných vozidiel v porovnaní s rokom 2019 nižšia o 8,6 %, medzi januárom a aprílom bol tento rozdiel už iba 7,4 %," uviedol výkonný riaditeľ Združenia automobilového priemyslu Zdeněk Petzl. Zároveň však pripomenul, že situácia sa v tomto odvetví ďalej komplikuje, keďže automobilky musia riešiť problémy spojené s celosvetovým nedostatkom polovodičov.