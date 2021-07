Česko plánuje miliardové stimuly pre závod na výrobu batérií

Praha 27. júla (TASR) - Česko pripravuje miliardové stimuly pre veľký závod na výrobu batérií pre elektromobily. Stavať ho môže Volkswagen alebo LG.



Český štát podporí výstavbu obrovskej továrne na batérie do elektromobilov za viac ako 50 miliárd Kč (1,95 miliardy eur). V utorok dopoludnia spoluprácu potvrdili podpisom memoranda minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček a generálny riaditeľ energetickej spoločnosti ČEZ Daniel Beneš. Práve pološtátny energetický koncern bude hlavným investorom projektu. Obaja tesne po podpise memoranda predstavili prvé detaily pripravovaného projektu.



Napríklad, že ČEZ sa do výstavby takzvanej gigafactory nepustí sám. "Prebiehajú rokovania o vytvorení investičného konzorcia. Rokujeme s viacerými partnermi zo zahraničia, nie je ich viac ako päť, avšak s dvomi z nich sme už v pokročilej fáze," uviedol Havlíček.



Ide o nemecký koncern Volkswagen, ktorého súčasťou je aj mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Druhým záujemcom je juhokórejská skupina LG, ktorá vyrába elektroniku, podniká však aj v telekomunikáciách a chemickom priemysle. Kto bude partnerom v projekte, by podľa Havlíčka malo byť jasné už tento rok na jeseň. Minister nevylúčil ani možnosť, že sa dohodne s oboma firmami, a v Česku tak v budúcnosti vzniknú dokonca dve továrne na výrobu batérií.



"Našu úlohu vidíme skôr ako developera, ktorý poskytne pozemky a zaistí dodávku energie," povedal šéf spoločnosti ČEZ Beneš. Továreň by podľa neho mohla byť hotová najskôr za päť rokov. V hre je až šesť lokalít, kde by veľký závod mohol vyrásť, najpravdepodobnejší je však severočeský Prunéřov neďaleko Chomutova. ČEZ v obci s necelými 300 obyvateľmi vlastní pozemky v areáli uhoľnej elektrárne Prunéřov 1 uzavretej v minulom roku.



Ďalšou výhodou ČEZ je fakt, že vlastní ložiská lítia na Cínovci, ktoré patria k najväčším v Európe. Energetická spoločnosť vlani minula 791 miliónov Kč za väčšinový podiel vo firme Geomet, ktorá vlastní prieskumné licencie pre oblasť Cínovec. O začiatku ťažby, ktorý by stál približne 600 miliónov eur, sa zatiaľ nerozhodlo. O závode na spracovanie lítia chce podľa Beneša firma rozhodnúť na budúci rok, štart ťažby plánuje na rok 2025.



Gigafactory by mohla zamestnať až 2300 ľudí. Havlíček označil investíciu do jej výstavby vo výške približne 52 miliárd Kč za najväčšiu za posledných 30 rokov. Tomu bude zrejme zodpovedať aj výška štátnej pomoci. "Pôjde o podporu, ktorá tu v posledných rokoch nemala obdoby," vyhlásil minister. Posledný veľký investičný stimul vo výške 3,2 miliardy Kč odsúhlasila česká vláda kórejskému výrobcovi pneumatík Nexen v roku 2014.