Česko plánuje v roku 2025 znížiť deficit verejných financií

Praha 1. septembra (TASR) - Český minister financií Zbyněk Stanjura predložil vláde návrh rozpočtu na budúci rok. TASR o tom informuje na základe správy portálu novinky.cz.



Návrh rozpočtu počíta v roku 2025 so schodkom 230 miliárd Kč (9,19 miliardy eur), čo je o 22 miliárd Kč menej v porovnaní s plánovaným deficitom na tento rok. O presnej podobe rozpočtu ešte bude česká vládna koalícia rokovať, než ho do konca septembra predloží parlamentu.



Podľa návrhu by mali príjmy predstavovať 2,086 bilióna Kč, čo je o 7,5 % viac v porovnaní s plánovanými príjmami na tento rok. Výdavky by mali vzrásť o 124 miliárd Kč alebo o 5,7 % na 2,316 bilióna Kč.



Návrh rozpočtu na budúci rok obsahuje historicky najviac peňazí na investície a vláda takisto znižuje deficit na približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol premiér Petr Fiala na sociálnej sieti X.



"Je to jednoznačne prorastový rozpočet, ktorý prináša rekordné investície - a to oveľa viac, ako investovali predchádzajúce vlády v časoch vyššieho hospodárskeho rastu. Návrh zároveň odráža snahu vlády konsolidovať verejné financie," uviedol Stanjura v tlačovej správe. "Požičiavame si najmä na investície," dodal.



(1 EUR = 25,031 CZK)