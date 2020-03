Česko pripravuje podporu pre samostatne zárobkovo činné osoby

Praha 26. marca (TASR) - Česká ministerka financií Alena Schillerová pripravuje podporu pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorých podnikanie obmedzila pandémia nového koronavírusu.



Podľa Schillerovej by mali SZČO počas obmedzenia ich podnikania dostávať 15.000 Kč (544 eur) mesačne. Ministerka financií uviedla, že pripraví návrh zákona, ktorý česká vláda schváli v pondelok (30. 3.).



"Sumou 15.000 korún mesačne podporíme samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré de facto zavreli prevádzky alebo sme im znemožnili podnikať pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Vyplácať by sme ich mali počas obmedzenia ich podnikania," povedala Schillerová po rokovaní vlády.



Na túto podporu budú mať nárok len tí, ktorí majú príjmy len zo živnosti. "Nedokážeme odhadnúť, kto všetko sa prihlási o túto podporu," uviedla Schillerová. Podľa jej odhadu by to štát malo mesačne stáť 7 miliárd Kč.



Táto suma nebude zdanená. Aby ju štát mohol vyplácať, ešte musí toto opatrenie schváliť český parlament. Schillerová počíta s tým, že by sa to mohlo stať na začiatku apríla. Vyplácanie by sa mohlo spustiť týždeň po schválení, teda niekedy v polovici apríla.



(1 EUR = 27,550 CZK)