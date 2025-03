Česko sa možno definitívne odstrihne od ruskej ropy skôr, než chcelo

Praha 24. marca (TASR) - Česko sa možno definitívne odstrihne od ruskej ropy dodávanej ropovodom, uviedol český minister priemyslu Lukáš Vlček. Rozhodnutie je však na rafinérskej spoločnosti Orlen Unipetrol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Unipetrol je od roku 2005 v poľskom vlastníctve. Ropovodom Družba už približne tri týždne do Českej republiky neprúdi žiadna ruská ropa. Dodávky boli zastavené 4. marca. Dôvodom zastavenia sú problémy s platbami spôsobené sankciami, ktoré USA uvalili na ruské banky pre vojnu na Ukrajine.



Orlen už prijal opatrenia na diverzifikáciu dodávok, uviedol Vlček. Objednal napríklad ropu zo Severného mora a iných ťažobných oblastí. Okrem toho si zo štátnych rezerv požičal 330.000 ton ropy, ktoré by mali stačiť približne na 90 dní.



Česko tak môže ukončiť svoju závislosť od ruskej ropy skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Alternatívu ponúka transalpský ropovod TAL, ktorý zásobuje strednú Európu ropou z prístavu Terst. Jeho kapacita sa zvýšila v rámci projektu TAL Plus. Podľa českého prevádzkovateľa, spoločnosti Mero, by v prípade potreby mohol plne pokryť spotrebu oboch českých rafinérií.