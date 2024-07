Česko sa obáva zníženia dovozu plynu z Nemecka

Praha 20. júla (TASR) - Česko sa obáva, že nebude mať dostatok plynu, keďže import z Nemecka sa znižuje. Preto sa český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela listom obrátil na nemeckú vládu a Európsku komisiu (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Síkela v piatok (19. 7.) na internetovej platforme X poukázal na "výrazné zníženie kapacity" na nemecko-českom hraničnom bode v Brandove. To zvyšuje pravdepodobnosť, že do strednej a východnej Európy sa bude musieť dovážať viac zemného plynu z Ruska, kritizoval Síkela v liste adresovanom spolkovému ministrovi hospodárstva Robertovi Habeckovi a komisárovi EÚ pre energetiku Kadrimu Simsonovi. "Oboch som ich vyzval na spoluprácu s cieľom odstrániť toto riziko," vysvetlil Síkela.



O liste ako prvá informovala agentúra Bloomberg. Z Brandova vedú plynovody Opal a Eugal na pobrežie Baltského mora, kde sa nachádza napríklad terminál na skvapalnený plyn (LNG) v Lubmine.



Agentúra Bloomberg vo štvrtok (18. 7.) uviedla, že Síkela v liste upozornil na to, že firma Gascade Gastransport znižuje výstupnú kapacitu prípojného bodu na hranici v Brandove. Tá sa má od 1. októbra znížiť na 14,5 gigawatthodiny oproti súčasnej kapacite 69 gigawatthodín.



Odklon od ruského dovozu spôsobuje zníženie celkového objemu plynu v nemeckej prepravnej sústave aj objemu tranzitu, uviedol nemecký prevádzkovateľ plynovodov Gascade. Výstupné kapacity ponúknuté Českej republike odrážali túto výraznú zmenu situácie na trhu. Gascade preto zrušila ponuku takzvaných dynamicky prideľovaných kapacít. Využitie týchto kapacít je vždy pevne stanovené pre vopred definované prepravné trasy.



Rezervácia "prerušiteľných kapacít" je podľa nej naďalej možná. Gascade ponúkla na výročnej aukcii 1. júla výstupnú kapacitu v prípojnom bode Brandov na nasledujúcich päť plynárenských rokov, ale dopyt bol nízky. Firma dodala, že na zásobovanie Česka sú k dispozícii aj iné prepravné trasy, napríklad cez Slovensko.