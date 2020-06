Česko sa pripravuje na využívanie LNG

Bratislava/Praha 17. júna (TASR) – V Európe významne rastie záujem o skvapalnený zemný plyn (LNG). Jeho dovoz sa vlani medziročne zdvojnásobil na takmer 86 miliónov ton, čo predstavuje 90 % z celkového celosvetového rastu. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) za rok 2019. V Česku plánujú využívanie LNG najmä v doprave, keď v roku 2030 by malo byť v krajine v prevádzke 6900 vozidiel na LNG a tri desiatky plniacich staníc. Informoval o tom v stredu Český plynárenský svaz (ČPS).



"Samotná Európa sa vlani podieľala na celosvetovom dovoze LNG takmer z jednej štvrtiny. Skvapalnený zemný plyn tak stále viac posilňuje svoju pozíciu na ceste k diverzifikácii dodávok zemného plynu a k zníženiu energetickej závislosti na Rusku," uviedla výkonná riaditeľka ČPS Lenka Kovačovská. Príležitosť na využívanie LNG vidí najmä v nákladnej doprave, kde podľa nej neexistuje iné dostupné palivo, ktoré dosiahne požadovanú kombináciu vysokého výkonu a ekologickej prevádzky.



Podľa IGU sa možnosti európskych krajín absorbovať ďalšie objemy LNG budú odvíjať od dostupnosti podzemných zásobníkov plynu a rovnako tiež od rýchlosti prechodu z uhlia na plyn v energetickom sektore. "Diverzifikácia zdrojov je jednoznačne správna cesta. A v konečnom dôsledku by z novej konkurencie k ruskému plynu v podobe LNG mali ťažiť aj európski koncoví spotrebitelia, ktorí by zaplatili za plyn menej," uviedla Kovačovská.