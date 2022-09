Česko schválilo návrh rozpočtu na rok 2023 so schodkom 12 miliárd eur

Praha 26. septembra (TASR) - Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Počíta v ňom s deficitom 295 miliárd českých korún (takmer 12 miliárd eur). Oznámil to v pondelok český minister financií Zbyněk Stanjura na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V porovnaní s pôvodným plánom vzrástli príjmové zložky o 179 miliárd a výdavkové o 204 miliárd českých korún. V takejto podobe vláda v piatok predstaví rozpočet v Poslaneckej snemovni. Výdaje sa zvýšili najmä z dôvodu zastropovania cien silovej elektriny a plynu. Vyššie príjmy chce vláda získať napríklad z pripravovanej windfall tax, teda z dane z neočakávaných ziskov.



Stanjura rozpočet označil ako protikrízový, solidárny či vojnový.



"Schodok je vyšší než by som si prial, ale museli sme zohľadniť situáciu, ktorej čelíme a zaistiť pomoc občanom aj bezpečnosť v týchto zložitých chvíľach," povedal český premiér Petr Fiala.



Vzhľadom na súčasný rast cien a ďalšie dôsledky ekonomickej vojny, ktorú vedie Rusko proti Západu, vyhradil vládny kabinet na pomoc občanom viac ako 200 miliárd korún, spresnil premiér.



"To je pomoc, ktorá je nutná, ktorá súvisí s výzvami a krízami, ktorým dnes čelíme v Európe aj v Českej republike," uviedol Fiala. Aj napriek tomu chce vláda posilniť výdaje na obranu na úroveň 1,5 % HDP. Podľa predsedu vlády ide o plnenie programového záväzku.



"Obranu berieme vážne," uviedol Fiala a dodal, že jej dôležitosť sa ruskou agresiou na Ukrajine výrazne zvýšila. Prioritou v rozpočte na rok 2023 je aj dopravná infraštruktúra. Rozpočet Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry bude mať podľa premiéra rekordnú výšku, a to 150 miliárd korún. Ako ďalšiu prioritu označil vzdelávanie. Rozpočet pre rezort školstva sa navýši o 17 miliárd korún.



V pôvodnom návrhu rozpočtu, ktorý rezort financií pripravil, sa počítalo so schodkom 270 miliárd korún. V ňom však neboli zahrnuté náklady na zastropovanie cien silovej elektriny a plynu, ktoré česká vláda schválila pred dvomi týždňami.











(1 EUR = 24,64 CZK)





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)