Česko v apríli obchodovalo s tovarmi s deficitom 28,4 miliardy korún

Praha 6. júna (TASR) - Bilancia českého zahraničného obchodu s tovarmi skončila v apríli so schodkom 28,4 miliardy Kč (1,15 miliardy eur). To bolo o 48 miliárd horší výsledok v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.



Negatívny vplyv na bilanciu zahraničného obchodu mal dovoz fosílnych palív. Takisto klesol prebytok obchodu s motorovými vozidlami o 11,4 miliardy Kč a prehĺbil sa deficit obchodu so základnými kovmi o 5,4 miliardy Kč a obchodu s rafinovanými ropnými produktmi o 4,3 miliardy Kč. Naopak, pozitívny vplyv na celkové saldo mal vyšší prebytok obchodu s elektrinou o 1,7 miliardy Kč.



Export v apríli medziročne klesol o 1,3 % na 341,8 miliardy Kč a import stúpol o 13,3 % na 370,3 miliardy Kč.



Česká obchodná bilancia skončila za prvé štyri mesiace 2022 s deficitom 37,9 miliardy Kč po prebytku 81,9 miliardy Kč v rovnakom období pred rokom. Vývoz za prvé štyri mesiace medziročne vzrástol o 5,5 % a dovoz o 15,4 %.



(1 EUR = 24,708 CZK)