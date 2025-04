Česko zatiaľ nestanoví termín na prijatie eura, podpora ľudí je nízka

Praha 9. apríla (TASR) - Česká vláda zatiaľ neplánuje stanoviť termín na vstup krajiny do eurozóny. Ako dôvod uviedla nedostatočnú podporu zo strany českého obyvateľstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Česká republika prisľúbila prijatie eura počas svojho vstupu do Európskej únie v roku 2004. Minister financií Zbyněk Stanjura však povedal, že na takýto krok vláda stále nemá v obyvateľstve dostatočnú podporu. Na základe ostatného prieskumu je za vstup do eurozóny iba štvrtina Čechov.



„Dokiaľ podpora euru nedosiahne aspoň 50 %, nemá zmysel vzdávať sa našej meny, ktorá má dlhoročnú tradíciu,“ dodal minister s tým, že skúsenosť štátov, ktoré euro prijali v minulých rokoch, ukázala, že podpora obyvateľov jednotnej mene je rozhodujúcim faktorom. „Neexistujú jednoznačné ekonomické dôvody pre alebo proti prijatiu eura,“ povedal Stanjura. Členmi eurozóny je momentálne 20 krajín.