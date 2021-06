Česko zaznamenalo najvyšší deficit ku koncu mája v modernej histórii

Praha 2. júna (TASR) - Česko zaznamenalo ku koncu mája rozpočtový schodok 255 miliárd Kč (10,01 miliardy eur). To znamená najvyšší deficit od vzniku Českej republiky v roku 1993. Na porovnanie, koncom mája minulého roka malo Česko schodok na úrovni 157,4 miliardy Kč.



"Pokračujúce protipandemické opatrenia obmedzujúce ekonomickú aktivitu mali aj naďalej negatívny vplyv na daňové výnosy štátneho rozpočtu, ktorých pokles prehĺbilo zníženie zdanenia práce, kapitálu či majetku," uviedlo české ministerstvo financií v tlačovej správe, ktorú zverejnil server novinky.cz.



Príjmy rozpočtu predstavovali 553 miliárd Kč, čo je o 18,7 miliardy Kč menej než pred rokom. Naopak, výdavky dosiahli 807,9 miliardy Kč, čo znamená medziročný rast o 78,9 miliardy Kč.



"Apríl a máj patria už tradične k najhorším mesiacom pre štátny rozpočet, čo vychádza z vlastností daňového inkasa a aktuálne aj z priebehu pandémie," povedal ekonóm Komerčnej banky František Táborský. Ako však dodal, v druhej polovici roka očakávajú zrýchlenie daňových príjmov, najmä v prípade nepriamych daní, ktoré najviac trpia v dôsledku uzatvorenej ekonomiky v minulých mesiacoch.



Na celý rok 2021 je schválený schodok štátneho rozpočtu na úrovni 500 miliárd Kč. Ako informoval server iDNES.cz, ten bude podľa ministerky financií Aleny Schillerovej dodržaný. Že by sa predpokladaný schodok nemal prekročiť, to potvrdzuje aj Táborský. Ako dodal, podľa prognózy Komerčnej banky by sa mal na konci roka zastaviť na úrovni 400 miliárd Kč.



(1 EUR = 25,462 CZK)