Česko ženie ľudí do švarcsystému, počet živnostníkov skokovo rastie

Praha 21. mája (TASR) - Počet podnikateľov a živnostníkov, ktorí nemajú žiadnych zamestnancov, vzrástol v Česku v 1. štvrťroku o viac než 6 %. Poukázali na to údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). Podľa ekonómov sú za tým najmä zmeny v dohodách o vykonaní práce. Časť dohodárov totiž prešla do švarcsystému, keď naďalej pracujú pre tie isté firmy, iba so živnostenským listom. Informoval o tom server novinky.cz.



Počet podnikateľov a živnostníkov bez zamestnancov dosiahol v Česku za prvé tri mesiace tohto roka 726.100. To je o 6,5 % viac než za rovnaké obdobie roka 2023. Ekonómovia sú presvedčení, že dôvodom je presun väčšieho počtu dohodárov na živnostenský list. Zamestnávateľom pritom za podobný spôsob podnikania hrozí pokuta až 10 miliónov Kč (404.073 eur) alebo zákaz činnosti na dva roky.



Na možnú súvislosť poukázal napríklad ekonóm Miroslav Novák zo spoločnosti Akcenta. Určitú rolu by podľa neho mohlo zohrať obnovovanie živností, k čomu pravidelne dochádza s príchodom teplého počasia. "Tento vplyv však vzhľadom na to, že 1. kvartál skončil v marci, bude pravdepodobne minimálny," povedal.



O dôsledok zmien v dohodách ide aj podľa hlavného ekonóma Banky Creditas Petra Dufka. "Bola to obľúbená metóda napríklad v prípade ľudí v IT, ktorí mali úväzkov tohto typu niekoľko. A chystané zmeny v platení poistného ich donútili k tomu, aby prešli na živnostenský list". Ďalšou príčinou podľa Dufka môže byť aj rozmach zásielkových a rozvozových služieb. "Tam ľudia fungujú automaticky na pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby," dodal.



Na nárast švarcsystému poukázal už minulý rok Daniel Hůle z organizácie Člověk v tísni na sociálnej sieti X. "Prišla za nami klientka, že jej agentúra poslala list, že buď bude pracovať na dohodu do limitu 5000 Kč (202,04 eura), alebo nech prejde na živnostenský list," povedal Hůle. Tento trend následne potvrdili aj diskusie na špecializovaných podnikateľských skupinách na Facebooku.



K prvým zmenám pri dohodároch došlo na jeseň, keď im zamestnávatelia museli začať ohlasovať rozvrh pracovnej doby aspoň tri dni vopred. Okrem toho získali nárok na príplatky za prácu počas víkendov či v noci. Od januára majú právo na dovolenku. Od júla by sa mali dohody registrovať na Českej správe sociálneho zabezpečenia. Postupne by malo dôjsť aj k zmene v platení odvodov na sociálne a zdravotné poistenie dohodárov.



(1 EUR = 24,748 CZK)