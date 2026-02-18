< sekcia Ekonomika
Česko znova zavedie elektronickú evidenciu tržieb
Nový systém bude nadväzovať na predchádzajúci, no obsahuje viacero zmien.
Autor TASR
Praha 18. februára (TASR) - Česko obnoví systém elektronickej evidencie tržieb, ktorý vznikol ešte v roku 2016, keď bol Andrej Babiš ministrom financií. Vláda Petra Fialu ho však zrušila. Nový systém bude nadväzovať na predchádzajúci, no obsahuje viacero zmien. Na rozdiel od pôvodnej verzie nebude nutné vytlačiť zákazníkovi pokladničný doklad a systém tiež nebude povinný pre najmenších podnikateľov. Podrobnosti v stredu predstavila česká ministerka financií Alena Schillerová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zrušenie EET podľa Schillerovej znamenalo stratu kľúčového nástroja na dohľad nad tržbami a daňovými únikmi. „Netvrdím, že je to jediný nástroj, ale je to nástroj veľmi účinný a dôležité doplnenie mozaiky boja proti šedej ekonomike,“ podotkla. Bol to podľa jej slov nástroj, ktorý chránil poctivých podnikateľov a predchádzajúca vláda jeho zrušením prispela k deformácii podnikateľského prostredia.
Priznala, že prvá verzia systému nebola bez chýb. Nová je podľa nej jednoduchšia a modernejšia. Evidovať sa budú hotovostné platby, platby kartou, QR kódom a ďalšími bezhotovostnými spôsobmi na mieste. Faktúry či online platby z účtu na účet evidované nebudú.
Najmenší podnikatelia budú môcť využiť režim „EET OFF“, tržby teda nebudú musieť evidovať. Platí to však len pre tých, ktorí sa nachádzajú v prvom pásme paušálnej dane, majú ročné príjmy do jedného milióna korún (približne 41.000 eur) a budú platiť mesačnú paušálnu daň 1500 korún a povinné sociálne a zdravotné odvody.
Podotkla, že peniaze „načierno“ vznikajú tam, kde sú nepriznané tržby. Systém podľa nej pomôže s bojom proti nelegálnemu zamestnávaniu. „EET znamená vyššie výplaty, menej práce načierno, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnym istotám, hypotékam či úverom,“ vymenovala očakávané prínosy ministerka. Okrem toho zdôraznila, že od dane a platby poistného budú oslobodené dobrovoľné tringelty, čo považuje za významný krok v boji proti šedej ekonomike.
Vláda chce systém nazvaný EET 2.0 spustiť od januára budúceho roka. Odhaduje, že by do štátneho rozpočtu mohol priniesť 14 - 15 miliárd korún ročne, pričom toto číslo je podľa ministerky konzervatívny odhad.
(1 EUR = 24,276 CZK)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
