Česko zvažuje reguláciu marží pohonných látok, má podozrenie z kartelu

Praha 18. augusta (TASR) - České ministerstvo financií pripravilo cenovú reguláciu, ktorá stropuje maximálnu výšku marže čerpacích staníc a maximálnu výšku cien u distribútorov pohonných látok. Či ju zavedie, rozhodne podľa vývoja cien v nasledujúcich týždňoch. Uviedol to vo štvrtok český minister financií Zbyněk Stanjura, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pripravená regulácia sa týka oboch častí distribučného reťazca, teda jednak čerpacích staníc, ale aj distribútorov palív. "Teraz je ropa aj z dôvodu globálneho ochladenia ekonomiky lacnejšia než na začiatku vojny, ale ceny pohonných látok na to u nás dostatočne nereagujú. Sú stále vysoké a hlavne veľkí predajcovia zlacňujú len veľmi neochotne," kritizoval situáciu český minister.



Stanjura tiež uviedol, že ministerstvo podá podnet na Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). "Máme podozrenie z kartelovej dohody niektorých sietí čerpacích staníc," vysvetlil minister. Kontroly podľa neho preukázali veľmi podobné alebo totožné ceny palív, ktoré neodrážajú konkurenčné prostredie.



"Považujem to za zneužitie prázdninovej sezóny, keď šoféri na diaľniciach jednoducho nemali iné riešenie, než drahé palivo tankovať," dodal minister. Upozornil, že ceny palív spolu s energiami výrazne zvyšujú infláciu.



Návrh na reguláciu cien pohonných látok poslalo ministerstvo financií do užšieho pripomienkového konania.