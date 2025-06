Česko zvyšuje zlaté rezervy najrýchlejšie na svete

Praha 7. júna (TASR) - Česko sa v poslednom období stalo majstrom sveta v hromadení zlata. Za posledných päť rokov totiž krajina dokúpila zhruba 45 ton zlata, čo viedlo k zvýšeniu zlatého pokladu Česka na sedemnásobok oproti obdobiu pred pandémiou nového koronavírusu. To je najvyššie tempo spomedzi všetkých krajín sveta. Informoval o tom portál E15.cz, ktorý sa odvolal na májové údaje portálu BullionVault. Dôvodom sú najmä mohutné nákupy zlata zo strany Českej národnej banky (ČNB) v posledných dvoch rokoch.



"„Ku koncu apríla držala ČNB 1,89 milióna troyských uncí zlata. To je približne 58,8 tony v hodnote zhruba 6,25 miliardy USD (5,48 miliardy eur). Tento objem zodpovedá dlhodobej stratégii banky diverzifikovať devízové rezervy a znížiť ich volatilitu,“" povedal analytik Purple Trading Petr Lajsek.



Ako opakovane uviedol guvernér ČNB Aleš Michl, cieľom je zvýšiť zlaté rezervy do konca jeho mandátu v roku 2028 na zhruba 100 ton. „Zlato v tomto kontexte neplní iba rolu pasívneho aktíva. Časť zásob totiž centrálna banka využíva aktívne, okrem iného vo forme pôžičiek iným finančným inštitúciám,“ dodal Lajsek.



Z pohľadu tempa hromadenia zlata v rokoch 2019 až 2024 nechalo Česko za sebou okrem iného Spojené arabské emiráty (SAE) alebo Katar, teda krajiny, ktoré v posledných rokoch rovnako masívne zvyšovali objem zlata. Tieto štáty však mali pred piatimi rokmi podstatne vyššie zlaté rezervy než Česko. Podobne na tom je Maďarsko, ktoré tiež intenzívne zvyšuje zlaté rezervy.



Napriek tomu, že viacero krajín nakúpilo za uvedených päť rokov fyzicky viac zlata než Česko, žiadna nedokázala navýšiť zlatý poklad o 540 %. Najbližšie k tomu bola africká Ghana a zmieňované Maďarsko. Obidva štáty zvýšili za dané obdobie rezervy drahého kovu o 249 %.



(1 EUR = 1,1411 USD)