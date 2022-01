Česku hrozí piesočná kríza, do 10 rokov sa skončí ťažba

Praha 15. januára (TASR) - Po uzatváraní uhoľných baní a lomov prichádza v Česku na rad aj útlm ťažby štrkopieskov. V tejto oblasti je dominantný Stredočeský kraj, ktorý pokrýva takmer tretinu produkcie v krajine. V budúcich rokoch sa však v regióne bude zatvárať jedna pieskovňa za druhou. Podľa analýzy Českej geologickej služby, na ktorú sa odvolal server e15.cz, dve tretiny štrkopieskov ukončia prevádzku do siedmich a 88 % ich bude zatvorených do 10 rokov.



Zo súčasných 32 aktívnych ložísk štrkopieskov ich do roku 2031 až 28 neprežije. Zostanú tak iba štyri. Geológovia síce v Stredočeskom kraji evidujú deväť pripravovaných nových zámerov ťažby, avšak iba v prípade troch už bola povolená ťažobná činnosť.



"Stredočeský kraj sa dlhodobo drží na ročnej produkcii medzi 2,5 až 3 miliónmi kubických metrov štrkopieskov. V dôsledku blížiaceho sa súbežného konca mnohých pieskovní sa však môže stať regiónom s najrýchlejším úbytkom zásob," povedal ložiskový geológ Josef Godány z Českej geologickej služby. "Už medzi rokmi 2025 a 2027 odhadujeme výrazný pokles ťažby až o 1,3 milióna kubíkov. Úplne zásadná je stredočeská zásobáreň štrkopieskov pre Prahu, ktorá má jediné vlastné ložisko s povolenou činnosťou," dodal Godány.



Niekoľko stredočeských ložísk so životnosťou nad 10 rokov produkuje najmä jemné piesčité frakcie. Kritický nedostatok preto hrozí najmä pri hrubých frakciách prírodného kameniva, ktoré sú základnou surovinou pre prípravu betónu.



"Situácia bude čoskoro katastrofálna," varuje geológ, ktorý sa podieľa na analýze zásob a perspektívy využívania ložísk stavebného kameňa a štrkopieskov. Vzhľadom na to, že pri väčšine pieskovní s nízkou životnosťou sa ťažba nesmie rozširovať, jedinou cestou z piesočnej krízy je podľa Godányho otváranie nových lokalít. Ťažobné spoločnosti však narážajú na komplikovaný povoľovací proces.



Starostovia, kde by sa mali nové pieskovne otvárať, proti takýmto projektom bojujú. Napríklad starosta Kolína Michael Kašpar ešte v septembri minulého roka projekt pieskovne odmietol s tým, že by to zasiahlo krásne lesy v okolí obce Jelen. "Je to naše blízke okolie, ktoré dobre poznáme a máme ho radi. Rokovania nebudú jednoduché, bude to trvať, ale ideme do toho," povedal.



Podobná situácia ako v prípade štrkopieskov nastane v Stredočeskom kraji aj v oblasti stavebného kameňa. Štrkopiesky a stavebný kameň sú pritom kľúčové stavebné suroviny, ktoré sa využívajú najmä ako prísada do betónu. Sú tak dôležité pri stavbe domov, ciest či diaľnic a stavebný kameň je nevyhnutnou surovinou aj do asfaltu či na stavbu železničných tratí.