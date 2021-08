Česku schválili dve schémy štátnej pomoci prijaté počas koronakrízy

Brusel 2. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila českú schému štátnej pomoci vo výške 31 miliónov eur pre operátorov železničnej osobnej dopravy, ako aj program na podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých koronakrízou v sume 3,9 milióna eur.



Štát poskytol operátorom železničnej osobnej dopravy pomoc vo výške 31 miliónov eur na kompenzáciu škôd, ktoré im vznikli po prepuknutí pandémie ochorenia COVID-19 a po prijatí série reštriktívnych opatrení, ktoré vláda zaviedla na obmedzenie pandémie.



V rámci tejto schémy budú mať prevádzkovatelia železničnej osobnej dopravy nárok na náhradu vo forme priamych grantov až do výšky 100 % škôd, ktoré im vznikli v období od 12. marca do 30. júna 2020.



Komisia zistila, že český systém pomoci nahradí škody, ktoré priamo súvisia s vypuknutím nového koronavírusu. Dospela k záveru, že toto opatrenie je primerané a že odobrená schéma je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.



Exekutíva EÚ zároveň schválila aj český program na podporu samostatne zárobkovo činných osôb v súvislosti s koronakrízou v sume 3,9 milióna eur. Schéma bola prijatá podľa dočasného právneho rámca EÚ o štátnej pomoci.



Poskytnutá pomoc bude mať formu odkladu platenia odvodov na zdravotné poistenie. Cieľom je zmierniť obmedzenia likvidity, s ktorými sa živnostníci stretávajú od prepuknutia nového koronavírusu a prijatia protipandemických opatrení. Očakáva sa, že z tejto schémy bude mať prospech 900.000 samostatne zárobkovo činných osôb.



Odložené odvody budú zaplatené najneskôr do 31. decembra 2022 a pomoc bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2021. Komisia zistila, že český systém je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom právnom rámci a dospela k záveru, že išlo o nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)