< sekcia Ekonomika
Český fintech dospel
Český fintech dospel: z experimentu vyrástol odbor s miliardovým výkonom a globálnymi ambíciami.
Autor OTS
Praha 6. novembra (OTS) - Český fintech sa definitívne zaradil medzi kľúčové ekonomické odvetvia. Nová štúdia Metropolitnej univerzity Praha a Centra ekonomických a trhových analýz (CETA) potvrdzuje, že odvetvie vytvára tisíce pracovných miest (6 394 ľudí), priťahuje zahraničné talenty (1 603 cudzincov) a generuje miliardové zisky.
Okrem toho, že vracia Česko na mapu technologického sveta, fintech vytvára takmer 12 miliárd Kč hrubej pridanej hodnoty a každý rok prináša do verejných rozpočtov 3,6 miliardy Kč. Z okrajovej domény startupov sa tak stal strategickým segmentom českej ekonomiky.
„Je to po prvýkrát, čo máme jasné údaje o tom, aký veľký český fintech v skutočnosti je. A čísla hovoria jasne – z experimentov sa stal ekosystém, ktorý má ekonomickú váhu,“ hovorí Ondřej Machač, výkonný riaditeľ Českej fintechovej asociácie.
Český fintech už nie je len o Prahe a start-upoch
Dve tretiny firiem sú malé a stredné podniky, mikrofirmy už tvoria len štvrtinu trhu. A neobmedzujú sa len na Česko – takmer polovica spoločností pôsobí v dvoch a viacerých krajinách, často s globálnymi ambíciami.
„České fintechy dnes patria do európskej aj svetovej prvej ligy. Od platobných riešení cez investičné technológie až po blockchain – firmy ako FTMO, GoPay, BudgetBakers či SatoshiLabs dokazujú, že český talent má svetový dosah,“ dopĺňa Aleš Rod, riaditeľ CETA.
Inovácie a spolupráca s bankami podporujú rast
Za hlavné silné stránky fintechov označujú respondenti štúdie technologické inovácie a používateľskú prístupnosť. Pozitívnym trendom je aj spolupráca s bankami – viac než 60 % spoločností ju hodnotí ako dobrú alebo veľmi dobrú. Rivalita tak ustupuje strategickým partnerstvám.
Regulácia ako brzda aj príležitosť
Najväčšou bariérou rozvoja zostáva regulácia a obmedzený prístup k financovaniu. Až 98 % fintechov podporuje legislatívne ukotvenie zamestnaneckých akcií (ESOP), ktoré sa zavedie od roku 2026, a možnosť čerpať investičnú podporu po vzore britského EIS.
„Na regulačnom podhubí záleží, či sa český fintech posunie na úroveň Estónska alebo Írska. Záujem o ESOP aj EIS ukazuje, že firmy chcú rásť, odmeňovať talenty a budovať udržateľný ekosystém,“ vysvetľuje Dominik Stroukal, Metropolitná univerzita Praha.
Nová exportná značka Česka
Fintech sa sebavedomo zaraďuje k tradičným českým exportným artiklom – nielen vďaka technológiám, ale aj schopnosti priťahovať špičkových odborníkov.
„Fintech je jednou z mála oblastí, kde máme prirodzenú konkurenčnú výhodu. Ak štát a regulátori vytvoria predvídateľné prostredie, môžeme byť v nasledujúcej dekáde európskym fintechovým hubom,“ uzatvára Ondřej Machač.
Okrem toho, že vracia Česko na mapu technologického sveta, fintech vytvára takmer 12 miliárd Kč hrubej pridanej hodnoty a každý rok prináša do verejných rozpočtov 3,6 miliardy Kč. Z okrajovej domény startupov sa tak stal strategickým segmentom českej ekonomiky.
„Je to po prvýkrát, čo máme jasné údaje o tom, aký veľký český fintech v skutočnosti je. A čísla hovoria jasne – z experimentov sa stal ekosystém, ktorý má ekonomickú váhu,“ hovorí Ondřej Machač, výkonný riaditeľ Českej fintechovej asociácie.
Český fintech už nie je len o Prahe a start-upoch
Dve tretiny firiem sú malé a stredné podniky, mikrofirmy už tvoria len štvrtinu trhu. A neobmedzujú sa len na Česko – takmer polovica spoločností pôsobí v dvoch a viacerých krajinách, často s globálnymi ambíciami.
„České fintechy dnes patria do európskej aj svetovej prvej ligy. Od platobných riešení cez investičné technológie až po blockchain – firmy ako FTMO, GoPay, BudgetBakers či SatoshiLabs dokazujú, že český talent má svetový dosah,“ dopĺňa Aleš Rod, riaditeľ CETA.
Inovácie a spolupráca s bankami podporujú rast
Za hlavné silné stránky fintechov označujú respondenti štúdie technologické inovácie a používateľskú prístupnosť. Pozitívnym trendom je aj spolupráca s bankami – viac než 60 % spoločností ju hodnotí ako dobrú alebo veľmi dobrú. Rivalita tak ustupuje strategickým partnerstvám.
Regulácia ako brzda aj príležitosť
Najväčšou bariérou rozvoja zostáva regulácia a obmedzený prístup k financovaniu. Až 98 % fintechov podporuje legislatívne ukotvenie zamestnaneckých akcií (ESOP), ktoré sa zavedie od roku 2026, a možnosť čerpať investičnú podporu po vzore britského EIS.
„Na regulačnom podhubí záleží, či sa český fintech posunie na úroveň Estónska alebo Írska. Záujem o ESOP aj EIS ukazuje, že firmy chcú rásť, odmeňovať talenty a budovať udržateľný ekosystém,“ vysvetľuje Dominik Stroukal, Metropolitná univerzita Praha.
Nová exportná značka Česka
Fintech sa sebavedomo zaraďuje k tradičným českým exportným artiklom – nielen vďaka technológiám, ale aj schopnosti priťahovať špičkových odborníkov.
„Fintech je jednou z mála oblastí, kde máme prirodzenú konkurenčnú výhodu. Ak štát a regulátori vytvoria predvídateľné prostredie, môžeme byť v nasledujúcej dekáde európskym fintechovým hubom,“ uzatvára Ondřej Machač.
Fintech v číslach (2025)
● 6 394 pracovných miest, z toho 1 603 cudzincov
● 11,9 mld. Kč hrubej pridanej hodnoty
● 3,6 mld. Kč prínos pre verejné rozpočty
● 55 000 Kč priemerná mzda v odvetví
● 98 % firiem chce ESOP, 67 % by uvítalo EIS
● Index dôvery: 49 bodov, Index podpory: 22 bodov
● 6 394 pracovných miest, z toho 1 603 cudzincov
● 11,9 mld. Kč hrubej pridanej hodnoty
● 3,6 mld. Kč prínos pre verejné rozpočty
● 55 000 Kč priemerná mzda v odvetví
● 98 % firiem chce ESOP, 67 % by uvítalo EIS
● Index dôvery: 49 bodov, Index podpory: 22 bodov