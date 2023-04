Český hypotekárny trh nabral v marci výrazne na sile

Praha 15. apríla (TASR) - Český hypotekárny trh nabral minulý mesiac na sile. Objem hypoték poskytnutých v marci vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 60 %. Spoločne s počtom zjednaných hypotekárnych úverov sa tak dostal na najvyššiu úroveň od polovice minulého roka, keď začalo dochádzať k citeľnému ochladeniu trhu. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý sa odvolal na najnovšie údaje ČBA Hypomonitoru.



Banky a stavebné sporiteľne zjednali minulý mesiac hypotéky v celkovej hodnote 12,6 miliardy Kč (539,82 milióna eur), čo znamená o 4,7 miliardy Kč viac než vo februári. To predstavuje rast o 60 %. Medziročný pokles poskytnutých hypoték sa tak minulý mesiac zmiernil na 59 % z februárových 69 %.



"Po pár slabších mesiacoch na začiatku tohto roka sme v marci zaznamenali rastúci dopyt po úveroch, najmä v oblasti financovania riešenia energetických úspor. Očakávame, že tento faktor bude hrať v oblasti poskytovaných úverov domácnostiam dôležitú úlohu aj počas zvyšku tohto roka," doplnil predseda predstavenstva Raiffeisen stavebnej sporiteľne Pavel Čejka.



Nových hypoték bez refinancovania poskytli banky v marci za 10,3 miliardy Kč, o 3,7 miliardy Kč viac než vo februári. Objem refinancovaných úverov potom predstavoval 2,3 miliardy Kč. Čo sa týka počtu, banky poskytli v marci 3485 nových hypoték, o 1196 viac než v predchádzajúcom mesiaci.



"Hypotekárny trh zaznamenal v marci výrazné oživenie. Viacero domácností pravdepodobne usúdilo, že prostredie vysokých sadzieb tu bude dlhší čas a nevyplatí sa čakať na ich výraznejšie zníženie. Určitý impulz mohli priniesť aj postupne klesajúce ceny nehnuteľností, ktoré podľa údajov z katastra nehnuteľností pokračovali v marci v miernom poklese a v porovnaní s vrcholom z polovice minulého roka sú teraz v niektorých regiónoch o vyše 20 % nižšie," doplnil Jakub Seidler, hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie.



Úroková sadzba pri nových hypotekárnych úveroch sa v marci dostala na hodnotu 5,86 %, čo v porovnaní s hodnotou z februára znamená pokles o štyri bázické body. Jej hodnota je tak najnižšia od októbra minulého roka.



"Zdá sa, že úrokové sadzby hypoték dosiahli maximum na konci minulého roka a od januára dochádza k postupnému miernemu poklesu. V základnom scenári stále počítame s postupným miernym poklesom sadzieb počas tohto roka, napriek tomu je potrebné brať do úvahy aj rétoriku Českej národnej banky, čo sa týka ďalšieho rastu sadzieb, či vývoj úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, ktoré sú v poslednom období veľmi rozkolísané," upozornil Ondřej Šuchman, manažér pre hypotéky v Komerčnej banke.



Priemerná výška hypotéky v Česku v marci opäť vzrástla a dostala sa na hodnotu 2.948.516 Kč. To je najvyššia úroveň od júla minulého roka.



(1 EUR = 23,341 CZK)