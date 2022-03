Český magnát získal britskú lotériu

Londýn 15. marca (TASR) - Britský úrad pre reguláciu hazardných hier udelil 10-ročnú licenciu na prevádzkovanie národnej lotérie spoločnosti zo skupiny českého miliardára Karla Komárka, ktorý sa pokúša prerušiť vzťahy s ruským plynárenským gigantom Gazprom. TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.



Spoločnosť Allwyn Entertainment Ltd, jeden z najväčších prevádzkovateľov lotérií v Európe, získala v Spojenom kráľovstve licenciu po Camelot UK Lotteries, ktorá národnú lotériu prevádzkovala od jej založenia v roku 1994 a platnosť jej licencie vyprší v roku 2024, uvádza sa v utorkovom vyhlásení.



Komárkova holdingová spoločnosť KKCG Group AS prevádzkuje tiež Moravské naftové doly. Tie majú podľa internetovej stránky KKCG na Morave spoločný podnik na skladovanie plynu s ruským Gazpromom.



V otvorenom liste zo začiatku marca Komárek odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a uviedol, že rokuje s českou vládou o odstránení Gazpromu zo spoločného podniku. Dodal, že podporuje ukrajinských utečencov a snaží sa vycúvať zo spoločných podnikov s Ruskom.



"Existuje len veľmi málo možností, ako sa úplne odtrhnúť od ruského plynu vo východnej Európe," upozornil Komárek. "To, čo chceme urobiť, je zbaviť sa zapojenia Ruska bez toho, aby sme uprostred zimy ohrozili bežných českých občanov."



Spojené kráľovstvo po invázii Ruska na Ukrajinu nedávno pridalo na sankčný zoznam bohatých Rusov aj generálneho riaditeľa Gazpromu Alexeja Millera.



Britská komisia pre hazardné hry, ktorá licenciu udelila, uviedla, že všetci uchádzači boli uznaní za „vhodných“ a že do financovania Allwynu nie sú zapojené žiadne sankcionované subjekty.



Spoločnosť Allwyn sa chystá vstúpiť na burzu v New Yorku v spojení s firmou Cohn Robbins Holdings, ktorá sa špecializuje na akvizície a vedie ju bývalý poradca exprezidenta Donalda Trumpa Gary Cohn.