Český maloobchod sa v januári medziročne zväčšil
Rast tržieb výrazne prekonal očakávanie trhu.
Autor TASR
Praha 12. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Českej republike sa v januári medziročne posilnili o 5 %. Išlo o zrýchlenie ich rastu po tom, ako v decembri stúpli o 1,8 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad. Rast tržieb výrazne prekonal očakávanie trhu, že bude na úrovni 2,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Januárové medziročné posilnenie českého maloobchodu bolo najrýchlejšie od apríla 2025. Predaj pohonných látok sa zväčšil o 7,3 %. Tržby za predaj nepotravinárskych tovarov sa zvýšili o 7,8 %. V tomto segmente vzrástli najmä tržby za predaj kozmetiky a toaletných potrieb (8,5 %) a odevov a obuvi (6,9 %). Tržby špecializovaných predajní s potrebami pre domácnosti však klesli o 3 %. Zároveň sa spomalil rast tržieb predajní s potravinami, nápojmi a tabakom na 0,3 % z úrovne 0,7 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa maloobchodné tržby v Česku v januári podľa sezónne upravených údajov zvýšili o 1 %. Išlo o ich najprudšie posilnenie od apríla 2025. Český maloobchod sa tak zotavil z decembrového medzimesačného poklesu o 0,1 %.