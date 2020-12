Český miliardár Křetínský investuje svoje aktivity do dvoch firiem

Praha 11. decembra (TASR) - Investičná expanzia českého miliardára Daniela Křetínského sa v tomto roku prejaví aj na štruktúre jeho skupiny. Svoje strategické aktíva sústredí pod dve spoločnosti EP Corporate Group a EP Equity Investment. Křetínský tiež chce, aby sa do jeho Energetického a priemyselného holdingu (EPH) vrátil Patrik Tkáč.



Pod holdingovú spoločnosť EP Corporate Group (EPCG) sa sústredia strategické aktíva Křetínského a jeho manažérskeho tímu vrátane energetického kolosu EPH. Okrem EPH sa do novej firmy sústredí spoločnosť EP Global Commerce vlastniaca podiel v nemeckom obchodnom reťazci Metro AG, ďalej firma CMI pôsobiaca v médiách, ECI zaoberajúca sa e-commerce a EPRE z oblasti realít. V novej entite bude mať Křetínský podiel vo výške 89,3 %, zvyšok budú vlastniť manažéri EPH.



Investície do menšinových podielov vo firmách kótovaných na burzách sa sústredia pod strechu spoločnosti EP Equity Investment (EPEI). Táto firma potom ovládne spoločnosť Vesa Equity Investment, prostredníctvom ktorej v tomto roku Křetínský spoločne s dlhoročným biznisovým partnerom Patrikom Tkáčom investovali do viacerých firiem po celom svete. Akcionársky sa na nej budú podieľať Křetínský so svojim manažérskym tímom a Tkáč.



Táto nová firma bude mať podiely v spoločnostiach Royal Mail, Foot Locker, Casino Guichard-Perrachon a Sainsbury's. Spolu s ostatnými akcionármi CMI navyše došlo k dohode, že EPEI takisto odkúpi akcie ProSiebenSat.1, ktoré aktuálne vlastní CMI.



"Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokom, ktorý reflektuje skutočnosť, že stále významnejšia časť našich aktivít smeruje mimo energetiku. V takejto situácii je potrebné jasne odlíšiť, že EPH je a bude čisto energetickou utilitou a nie je subjektom, ktorý investuje do iných oblastí," uviedol Křetínský.



"Súčasne oddeľujeme dlhodobé strategické investície sústredené pod EPCG od trhových pozícií v kótovaných spoločnostiach, ktoré sú primárne tiež zamýšľané ako dlhodobé, ale ponechávame si plnú flexibilitu týkajúcu sa investičného horizontu a vôbec zaobchádzania s týmito podielmi," dodal.



Vznik týchto dvoch nových spoločností ale nie je jediná zmena, ktorá sa môže udiať. V hre je aj návrat Tkáča do skupiny EPH, ktorú pred rokmi opustil, keď svoj podiel predal práve Křetínskému. Ten tak teraz dokončuje rokovania s Tkáčom o možnom predaji podielu 44 % v EPH.



V prípade úspešného dokončenia týchto rokovaní si EPCG podrží v EPH majoritný podiel 56 %, ale súčasne plnú manažérsku kontrolu. Zároveň dôjde k zániku všetkých záväzkov Křetínského firiem z pôvodnej akvizície Tkáčovho podielu v EPH.



Súčasťou dohody je aj to, že by sa zvýšili podiely Křetínského a manažérov EPH v ostatných spoločných podnikoch s Tkáčom na 56 percent. Výnimkou je mediálny dom CMI.



"Pokiaľ ide o návrat Patrika do EPH, ide o moju iniciatívu, na ktorú Patrik reagoval pozitívne," podotkol Křetínský s tým, že tento krok otvorí priestor pre ďalší akvizičný rast skupiny.



"Vzhľadom k tomu, že od jeho odchodu sme rozvíjali ďalšie projekty vždy spoločne, považujem za logický krok, aby EPH nebol vylúčený zo spoločných aktivít a súčasne naše podiely vo všetkých spoločných investíciách boli postupne vyrovnané na zhodnú úroveň, teda 56 % vs. 44 %," uzavrel.



Návrat do EPH privítal aj Tkáč. "Súčasná situácia na trhoch v kombinácii s dlhodobo expanzívnou menovou politikou centrálnych bánk jednoznačne hovorí v prospech investovania do vlastníckych podielov, akcií či permanentných aktív," vyhlásil slovenský miliardár.



"O investíciách, ktoré Dan a jeho tím realizuje, sme vždy aktívne komunikovali, a za roky, ktoré sa poznáme, má Dan moju absolútnu dôveru. Návrat do pozície akcionára EPH preto považujem za úplne prirodzený a veľmi ho vítam," dodal.