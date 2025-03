Český minister: Česko pomáha Slovensku riešiť situáciu s nákazou

Brusel 24. marca (TASR) - Česká republika pomáha Slovensku v zónach zasiahnutých slintačkou a krívačkou mobilnou jednotkou na utrácanie hospodárskych zvierat. Uviedol to v pondelok v Bruseli český minister poľnohospodárstva Marek Výborný v rámci zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo, informuje spravodajca TASR.



Výborný skonštatoval, že situácia v súvislosti so slintačkou a krívačkou je vážna. Potvrdil, že o vývoji tejto nákazlivej choroby zvierat hovoril v Bruseli s ministrom pôdohospodárstva SR Richardom Takáčom (Smer-SD), s ktorým je v úzkom kontakte od piatku (21. 3.), keď Slovensko odhalilo tri lokality zasiahnuté chorobou.



"V nedeľu sme telefonicky riešili pomoc zo strany Českej republiky. Na základe týchto neformálnych rokovaní sme zo Štátnych hmotných rezerv Českej republiky poskytli mobilnú jatku, ktorá odišla na Slovensko v sobotu poobede a od nedeľňajšieho rána sa podieľa na utrácaní hospodárskych zvierat. Spolu s touto jednotkou tam máme dvoch veterinárov, ktorí toto zariadenie obsluhujú," opísal situáciu český minister.







Pripomenul, že keď česká strana bude toto zariadenie sťahovať domov, na hraniciach bude spolu s hasičmi vybudovaná špeciálna dekontaminačná stanica, ktorá zaistí dezinfekciu osôb aj samotného zariadenia, aby sa touto cestou predišlo riziku zavlečenia nákazy do Česka.



Výborný poďakoval svojmu slovenskému rezortnému kolegovi za vysvetlenie situácie, ktorá si vyžaduje utratiť vyše 2700 kusov dobytka.



"Všetci im prajeme, aby sa podarilo situáciu zvládnuť, aby sa choroba ďalej nešírila, lebo je to veľké nebezpečenstvo. Nie pre ľudí, je fatálne pre chovateľov. Ten prenos je veľmi jednoduchý, na Slovensko sa choroba dostala cez Dunaj, na krátku vzdialenosť pravdepodobne vetrom," vysvetlil šéf českého agrorezortu.



Podľa jeho slov Česko už zaviedlo prísne veterinárne opatrenia, aj náhodné kontroly vozidiel na česko-slovenských hraniciach a vyzval všetkých domácich chovateľov hovädzieho dobytka, aby boli ostražití a vykonávali opatrenia aj nad rámec tých už zavedených a minimalizovali akékoľvek riziko zavlečenia tejto nákazy do Česka. Nesmú do svojich chovov pustiť nikoho, kto sa za posledných 21 dní pohyboval v Maďarsku a na Slovensku, rovnako žiadne stroje, techniku či mliekarenské autá zo zón postihnutých slintačkou a krívačkou.



Výborný spresnil, že kým sa nepodarí zastaviť šírenie tejto choroby, Česko nepovoľuje žiadne presuny zvierat zo Slovenska na bitúnky a zakázalo aj dovoz slovenských potravín živočíšneho pôvodu.





















(spravodajca TASR Jaromír Novak)