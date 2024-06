Český pivný trh zachraňujú nealkoholické pivá

Praha 10. júna (TASR) - Každé 14. pivo, ktoré vlani vyrobili pivovary v Česku, bolo nealkoholické. A ich podiel na trhu nezadržateľne rastie. Len v roku 2023 sa pív bez alkoholu oproti predchádzajúcemu roku vypilo takmer o desatinu viac. V porovnaní s predcovidovým rokom 2019 sa ich predaj podľa riaditeľa Českého zväzu pivovarov a sladovní Tomáša Slunečka zvýšil do vlaňajška dokonca o 134 %. Nealkoholické pivá tak výrazne pomáhajú českému pivnému trhu, na ktorom celková produkcia klesla vlani o 2,7 %. Informoval o tom server novinky.cz.



"Nealkoholické pivá vykrývajú pokles predaja tých alkoholických," povedal pre Novinky Slunečko. Ľudia podľa neho častejšie siahajú po nealkoholických variantoch, pivných mixoch alebo radleroch. "To je jediná kategória, ktorá vytrvalo rastie," uviedol.



Vlani uvarili české pivovary 20 miliónov hektolitrov piva. Z toho podľa Slunečka bolo 1,42 milióna hl nealkoholických pív a miešaných nápojov na báze piva. "V roku 2023 tak ich predaj medziročne vzrástol o viac než 9 %," doplnil Slunečko.



Podľa údajov Plzeňského Prazdroja sa podiel nealkoholického ochuteného piva medzi balenými pivami v Česku za posledných šesť rokov zvýšil na päťnásobok a rastie aj v prípade točených pív v reštauráciách a hostincoch. "Len vlani predaje nášho čapovaného birellu medziročne vzrástli o 17 %," povedal obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Roman Trzaskalik.



Hovorkyňa Pivovarov Staropramen Denisa Mylbachrová uviedla, že aj keď sa na celkovej produkcii nealkoholické pivá a pivné mixy zatiaľ podieľajú iba niekoľkými percentami, je to dôležitá kategória, ktorá rastie. "Nie je to výsledok zmien preferencií iba medzi mladými dospelými, ale skôr odrazom zmeny životného štýlu naprieč celou spoločnosťou. Ľudia všetkých vekových kategórií sú dnes omnoho aktívnejší, športujú, cestujú a dbajú na zdravý štýl. Zároveň si radi doprajú osviežujúci nápoj na báze piva," dodala.