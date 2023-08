Český premiér očakáva znižovanie cien potravín, marže chcú kontrolovať

Praha 24. augusta (TASR) - Český premiér Petr Fiala očakáva, že z dôvodu klesajúcich nákladov na výrobu a vysokých vlaňajších ziskov mnohých českých producentov potravín sa ich ceny v Česku budú znižovať. Zdôraznil tiež, že vláda využije všetky nástroje na kontrolu možných neprimerane vysokých marží. Povedal to vo štvrtok na agrosalóne Zem živiteľka, informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vláda podľa Fialu vyvíja systematický tlak na všetkých účastníkov výrobného reťazca a tento prístup sa podľa jeho slov vypláca. Inflácia v ČR spomaľuje a klesajú aj ceny cukru, mlieka či masla, uviedol premiér. Dodal však, že znížiť sa musia aj ceny ďalších základných potravín.



Upozornil na to, že niektoré potravinárske a poľnohospodárske firmy, ktoré vlani hovorili o kríze a hrozbe krachu a žiadali vládnu pomoc, dosiahli za vlaňajšok rekordné zisky. "A ak tu vidíme vysoké, dokonca v niektorých prípadoch rekordné zisky, tak to musia pocítiť aj občania, musí sa to prejaviť aj na tom, že ceny potravín budú nižšie," zdôraznil český premiér.



V tlaku na všetky články dodávateľského reťazca bude podľa jeho slov česká vláda pokračovať. Kabinet chce tiež využiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii na kontrolu ich marží. Na miestach, kde budú mať podozrenie, že marže sú neprimerané alebo príliš vysoké, príde na kontrolu Špecializovaný finančný úrad.



V Českých Budějoviciach sa vo štvrtok začal medzinárodný agrosalón Zem živiteľka. Na 49. ročníku sa predstaví viac než 600 vystavovateľov. Podujatie sa podľa organizátorov zameriava na poľnohospodársky sektor naprieč všetkými jeho odbormi v ČR a na Slovensku. Prezentujú sa na ňom novinky z oblasti poľnohospodárskej techniky, poľovníctva, rybárstva, potravinárstva či chovu hospodárskych zvierat, ale aj z oblasti výskumu. Výstava vlani prilákala viac než 100.000 ľudí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)