Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 30. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Český premiér rokoval s distribútormi o cenách pohonných látok

Na archívnej snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Babiš cez víkend kritizoval čerpacie stanice veľkých distribútorov pri diaľniciach.

Autor TASR
Praha 30. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa v pondelok stretol so zástupcami najväčších distribútorov pohonných látok v Česku, aby diskutovali o problémoch prudkého rastu cien. Po rokovaní zástupcov firiem Orlen, MOL, OMV, Shell a Čepro na úrade vlády, šéf Orlenu Unipetrol povedal, že sa s premiérom stretnú znova o dva až tri dni. TASR o tom informuje na základe správy portálu irozhlas.cz.

Na otázku, či sa dá očakávať zastropovanie marží, ekonomická analytička Jana Klímová pre Český rozhlas uviedla, že sa majú prepočítať návrhy, s ktorými prišla vláda. „Ale stále nevieme, s akými návrhmi vláda prišla, pretože to nezverejnil ani premiér, ani nikto iný,“ dodala.

Babiš cez víkend kritizoval čerpacie stanice veľkých distribútorov pri diaľniciach. Podľa analytičky tam však sú marže vždy väčšie a aj za normálnej situácie ide o rozdiel napríklad 5 alebo 6 korún (0,20 až 0,24 eura) v porovnaní s inými, menšími čerpacími stanicami. Poznamenala pritom, že dohoda vlády s najväčšími distribútormi v oblasti marží by bola veľmi neobvyklá. „Ak by sa tam mala koordinovať nejaká cenová politika, tak je to jednoznačne proti trhovým pravidlám,“ dodala.

(1 EUR = 24,555 CZK)
Neprehliadnite

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

M. NOSÁĽ: S vrodenou chybou srdca sa u nás rodí takmer 500 detí ročne