Český prezident verí, že nový šéf centrálnej banky stabilizuje sadzby

Praha 3. júla (TASR) - Nový guvernér Českej národnej banky (ČNB) Aleš Michl pravdepodobne stabilizuje úrokové sadzby, keďže on a ďalší traja noví členovia predstavenstva nemajú záujem o sprísnenie menovej politiky. Uviedol to v nedeľu prezident ČR Miloš Zeman. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Michl a noví členovia predstavenstva nastúpili do funkcií 1. júla, krátko po tom, ako predchádzajúce vedenie banky zvýšilo hlavnú úrokovú sadzbu o 125 bázických bodov na 7 %, čo je jej najvyššia úroveň za dve desaťročia.



Česko však zápasí s prudko rastúcimi cenami tovarov a služieb. V máji sa medziročná miera inflácie vyšplhala na 16 % zo 14,2 % v apríli a dosiahla tak najvyššiu úroveň od decembra 1993.



Zeman vyhlásil, že na základe rokovaní s novými členmi predstavenstva očakáva stabilitu sadzieb ČNB.



"Predpokladám, že nemajú náladu na nejaké razantné zvyšovanie úrokových sadzieb," povedal Zeman v rozhovore, ktorý odvysielala televízia Prima.



Michl sa síce v máji po menovaní do funkcie zaviazal navrhnúť stabilné sadzby na svojom prvom zasadnutí vo funkcii 4. augusta, ale po nástupe do úradu 1. júla povedal, že prioritou centrálnej banky bude zníženie inflácie. To signalizuje možné prehodnotenie stability sadzieb.



Dvaja noví členovia predstavenstva, Ján Frait a Karina Kubelková, sa zatiaľ k menovej politike nevyjadrili.



Nová viceguvernérka Eva Zamrazilová po svojom vymenovaní povedala, že minulé zvyšovanie úrokových sadzieb bolo nevyhnutné a budúce kroky bude potrebné dôkladne zvážiť.