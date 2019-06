Český rezort financií chce zdaniť výhry v hazardných hrách

O návrhu zdanenia hazardných hier začali obe strany, ich prevádzkovatelia i ministerstvo, diskutovať.

Praha 10. júna (TASR) – Výhra 100.000 Kč (38.999,85 eura) v hazardnej hre v budúcnosti nemusí znamenať rovnakú sumu aj pre výhercu. Vláda počíta so zdanením výhier sadzbou 15 %, ak človek vyhrá sumu nad 100.000 Kč. Kabinet zároveň počíta s vyššími odvodmi spoločností, ktoré hazardné hry organizujú. Firmy však zámer vlády odmietajú. Tvrdia, že bol predložený bez predchádzajúcej odbornej analýzy a bude viesť len k poškodeniu celého trhu. Informoval o tom portál kanála ČT24.cz.



Prevádzkovatelia kasín a organizátori turnajov majú obavu, že prídu o hráčov, najmä zahraničných.



Česi vlani vydali na tipovanie všetkého druhu takmer 250 miliárd Kč. V porovnaní s rokom 2017 to bolo viac o 11 %. O viac ako 18 % vzrástol aj objem vyplatených výher, ktorý dosiahol 218,2 miliardy Kč.



Ministerstvo financií na kritiku reagovalo, že chce zdaniť len čisté výhry. Ak by človek vsadil 100.000 pri kurze 1,1:1, tipujúci by vyhral len 10.000 Kč. Daň by sa vypočítala iba z čistej vyhranej sumy a dosiahla by 1500 Kč.



Ministerstvo financií a prevádzkovatelia sa nezhodujú ani vo výške finančného prínosu pre štátny rozpočet. Kým ministerstvo od neho očakáva prínos viac ako 3,5 miliardy Kč, prevádzkovatelia tvrdia, že aj v prípade, keď sa nezníži počet hráčov, štát nevyberie viac ako miliardu Kč.



O návrhu zdanenia hazardných hier začali obe strany, ich prevádzkovatelia i ministerstvo, diskutovať. Ministerstvo financií podľa jeho šéfky Aleny Schillerovej nerozmýšľa ustúpiť od zámeru zdaniť hazardné hry. “Prečo je tu vôbec oslobodenie zdanenia z výhier? My tým zjednodušujeme zákon o dani z príjmu a navyše rušíme oslobodenie, ktoré nemá logiku,” uviedla.