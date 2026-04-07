< sekcia Ekonomika
Český rezort financií oznámil maximálne ceny palív na ďalší deň
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 7. apríla (TASR) - České ministerstvo financií v utorok prvýkrát zverejnilo maximálne ceny palív na ďalší deň. Vodiči na čerpacích staniciach v Česku v stredu (8. 4.) natankujú liter benzínu maximálne za 43,15 koruny (1,76 eura) a liter nafty maximálne za 49,59 koruny (2,02 eura). Oznámila to ministerka financií ČR Alena Schillerová, ktorá zároveň vyzvala prevádzkovateľov čerpacích staníc, aby k maximálnym prípustným cenám pristupovali len vo výnimočných prípadoch. Upozornila tiež na možné pokuty v prípade nedodržania stanovených limitov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
