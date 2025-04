Český rezort financií znížil odhad rastu ekonomiky, pre clá aj Nemecko

Praha 12. apríla (TASR) - České ministerstvo financií zhoršilo odhad tohtoročného vývoja ekonomiky. Za zhoršením prognózy sú podľa neho americké clá na oceľ, hliník a autá, ako aj zhoršené vyhliadky výkonu nemeckej ekonomiky. Informoval o tom server iDNES.cz.



V najnovšej makroekonomickej prognóze zverejnenej koncom týždňa stanovilo ministerstvo rast hospodárstva na tento rok na 2 %. V predchádzajúcom odhade z januára počítalo ešte s rastom o 2,3 %. Stále je to však zlepšenie v porovnaní s rokom 2024, za ktorý hrubý domáci produkt (HDP) Česka vzrástol o 1,1 %.



Hlavným motorom rastu bude spotreba domácností, ktorú podporia rastúce reálne príjmy. K rastu by mierne mala prispieť aj vyššia investičná aktivita a verejné výdavky. V budúcom roku sa očakáva zrýchlenie hospodárskeho rastu na 2,4 %, a to najmä v dôsledku silnejšej investičnej dynamiky a oživenia ekonomík hlavných obchodných partnerov.



Podľa vrchného riaditeľa sekcie Hospodárskej stratégie a politiky ministerstva financií Davida Prušvica síce Česká republika nemá silné priame vzťahy s USA, clá by však na ňu vplývali nepriamo cez Nemecko, Francúzsko či Taliansko. Minister financií Zbyněk Stanjura dodal, že „dôsledky zahranično-obchodnej politiky Donalda Trumpa voči ostatným krajinám sa môžu prejaviť zhoršeným vývojom eurozóny, ktorá mala byť pôvodne zaťažená 20-percentnými clami a prostredníctvom slabších dovozov sa môžu premietnuť aj do českej ekonomiky“.



Ministerstvo financií do prognózy nezapočítalo plošné clá zavedené Trumpom, a to pre veľkú neistotu, čo sa týka ich finálnej podoby. Započítalo však clá na autá, oceľ a hliník.



Infláciu odhaduje ministerstvo tento rok na úrovni 2,4 %. Na budúci rok by sa mala mierne spomaliť na 2,3 %.