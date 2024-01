Český rozpočet skončil vlani v schodku viac než 288 miliárd Kč

Praha 5. januára (TASR) - Český štátny rozpočet zaznamenal za rok 2023 schodok viac než 288 miliárd Kč. To je štvrtý najvyšší deficit Česka v histórii, v porovnaní s predchádzajúcim rokom však predstavuje pokles o takmer 72 miliárd Kč. Okrem toho je nižší, než s akým sa na rok 2023 počítalo. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý zverejnil údaje ministerstva financií.



Minister financií Zbyněk Stanjura uviedol, že rozpočtový deficit dosiahol vlani 288,5 miliardy Kč (11,70 miliardy eur). Oproti roku 2022 to predstavuje pokles o 71,9 miliardy Kč. Deficit sa premietol aj do prehĺbenia štátneho dlhu na 3,111 bilióna Kč. Na konci roka 2022 predstavoval 2,895 bilióna Kč. Na každého Čecha tak teoreticky pripadá dlh 286.000 Kč.



Príjmy štátneho rozpočtu v minulom roku vzrástli o 289,7 miliardy Kč, teda o 17,8 %, na približne 1,914 bilióna Kč. Celkové výdavky sa zasa zvýšili o 217,8 miliardy Kč (11 %) a dosiahli zhruba 2,203 bilióna Kč, informovalo ministerstvo financií. Podľa schváleného plánu minuloročný rozpočet počítal pritom s deficitom 295 miliárd Kč.



Najvýraznejší rast zaznamenalo Česko v rámci výdavkov pri dôchodkoch, na ktoré vynaložilo o 97 miliárd Kč viac než v roku 2022. Celkovo vyšli dôchodky štátnu pokladnicu na 685 miliárd Kč.



O 58 miliárd Kč viac než v predchádzajúcom roku vynaložil štát na kompenzácie za vysoké ceny energií. Celkovo na túto položku išlo 76 miliárd Kč. Na investície išlo 211 miliárd Kč, o 25 miliárd Kč viac. V porovnaní s rokom 2022 sa zdražela aj obsluha štátneho dlhu, a to o 19 miliárd Kč na celkových 68 miliárd Kč.



Na strane príjmov Česko vlani vybralo na mimoriadnych daniach takmer 58 miliárd Kč. Z takzvanej windfall tax inkasovalo 39,1 miliardy a na odvode z nadmerných príjmov pri výrobe elektrickej energie 18,5 miliardy Kč, uviedlo ministerstvo financií, ktoré v augustovej prognóze odhadovalo vyšší celkový príjem z obidvoch daní, a to 64,5 miliardy Kč. Ešte začiatkom roka bol odhad omnoho vyšší, pričom predstavoval celkovo 100 miliárd Kč.



(1 EUR = 24,652 CZK)