Český rozpočtový deficit dosiahol ku koncu októbra 335 miliárd Kč

Praha 1. novembra (TASR) - Štátny rozpočet Českej republiky skončil v závere októbra v deficite 335 miliárd Kč (13,07 miliardy eur). Daňové príjmy do veľkej miery nepriaznivo ovplyvňuje obmedzená ekonomická aktivita zo začiatku roka a stranu výdavkov zasa zaťažuje podpora štátu pandémiou zasiahnutým odvetviam, zdravotnému systému aj domácnostiam.



Celkové rozpočtové príjmy ČR vzrástli na konci októbra medziročne o 2,1 %, k čomu podľa ministerstva financií najviac prispelo inkaso poistného na sociálne zabezpečenie. Čo sa týka rastu celkových výdavkov, ktorý predstavoval 5,9 %, aj naďalej ho ovplyvňovali najmä bežné výdavky, ktoré zvýšili protikrízové opatrenia. Informoval o tom server iDNES.cz.



Na objemovo najvýznamnejších sociálnych dávkach sa najviac podieľali výplaty dôchodkov, do výšky ktorých sa v roku 2021 premietla valorizácia o 5,8 %. Na penziách sa ku koncu októbra vyplatilo medziročne o 21,7 miliardy Kč viac.



Ako uviedol analytik Komerčnej banky František Táborský, ku koncu roka aj naďalej počíta s deficitom štátneho rozpočtu vo výške 400 miliárd Kč. Výsledky za posledné dva mesiace však naznačujú, že výsledný deficit by mohol byť mierne nižší.



Konečný deficit pod hranicou 400 miliárd Kč očakáva hlavná ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská. "Na konci roka počítame so schodkom skôr pod hranicou 400 miliárd Kč. Plošné jesenné uzatváranie ekonomiky sa s rastúcou preočkovanosťou populácie javí ako málo pravdepodobné. Výdavková aj príjmová strana by sa mali postupne zlepšovať," uviedla Horská.