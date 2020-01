Praha 3. januára (TASR) - Český rozpočtový schodok bol vlani oveľa nižší, než sa plánovalo. Český štátny rozpočet skočil v roku 2019 s deficitom 28,5 miliardy Kč (1,12 miliardy eur), uviedla v piatok česká ministerka financií Alena Schillerová. Schválený rozpočet počítal so schodkom 40 miliárd Kč po prebytku 2,9 miliardy Kč v roku 2018.



Vlani sa zvýšili výdavky na dôchodky a mzdy vo verejnom sektore. Tempo rastu ekonomiky sa však udržalo nad 2 %.



Ministerstvo financií očakávalo, že deficit verejného sektora, do ktorého sa okrem centrálneho rozpočtu započítava aj hospodárenie regionálnych samospráv a systém zdravotného poistenia, sa skončí s prebytkom 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Schillerová na tlačovej konferencii uviedla, že prebytok zrejme dosiahol 0,3 % až 0,4 % HDP. Verejné financie by sa mali dostať do deficitu prvýkrát od roku 2015 až v roku 2021. Podľa Schillerovej verejný dlh vlani klesol na 29,1 % HDP.



Ministerstvo financií prognózuje, že tempo expanzie ekonomiky sa tento rok spomalí na 2 % z 2,5 % v roku 2019.



(1 EUR = 25,360 CZK)