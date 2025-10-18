< sekcia Ekonomika
Český štátny dlh dosiahol rekordných takmer 3,52 bilióna Kč
Autor TASR
Praha 18. októbra (TASR) - Český štátny dlh vzrástol na konci septembra na rekordných takmer 3,52 bilióna Kč. Oznámilo to v závere týždňa české ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.
Štátny dlh Česka dosiahol podľa ministerstva na konci septembra presne 3,518 bilióna Kč (144,73 miliardy eur), pričom počas samotného 3. štvrťroka sa zvýšil o 14 miliárd Kč. Na každého obyvateľa Českej republiky tak teoreticky pripadá dlh v hodnote viac než 323.000 Kč.
V porovnaní so záverom minulého roka vzrástol český štátny dlh o 152,7 miliardy Kč a podľa ekonóma Petra Dufka z Banky Creditas sa od nástupu dosluhujúcej vlády Petra Fialu v decembri 2021 zvýšil o jeden bilión korún. Dufek však dodal, že štruktúra dlhu je priaznivá a ani jeho celková výška v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) nevyvoláva obavy.
„Problémom je skôr trend. Tempo rastu dlhu sa síce postupne spomaľuje, avšak pri stámiliardových schodkoch si štát musí požičiavať aj naďalej a, samozrejme, aj hradiť rastúcu dlhovú službu. Na zastavenie tohto trendu by bolo potrebné pokračovať v rozpočtovej konsolidácii,“ povedal analytik.
Najvýraznejší rast štátneho dlhu zaznamenalo Česko v období pandémie COVID-19. „Vtedy sa pomáhalo podnikateľom a zvyšovali príspevky pre obyvateľov v situácii, keď sa ekonomika a s ňou aj výber daní prepadali,“ dodal Dufek.
(1 EUR = 24,308 CZK)
