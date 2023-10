Český štátny dlh vzrástol na rekordných 3,115 bilióna Kč

Praha 21. októbra (TASR) - Český štátny dlh vzrástol do konca septembra na 3,115 bilióna Kč (126,09 miliardy eur). Od začiatku roka sa tak zvýšil o 220 miliárd Kč, uviedlo české ministerstvo financií. Na každého obyvateľa Česka tak hypoteticky pripadá dlh v hodnote 286.000 Kč. Na porovnanie, koncom júna, keď štátny dlh prvýkrát prekonal hranicu 3 bilióny Kč, to bolo zhruba o 6000 Kč na osobu menej. Informoval o tom server novinky.cz.



Miera zadlženia krajiny dosiahla ku koncu septembra 43,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na začiatku tohto roka predstavovala 42,7 % HDP.



"Táto skutočnosť je daná najmä predajom štátnych dlhopisov s cieľom priebežného krytia schodku štátneho rozpočtu a predfinancovania zostávajúcich tohtoročných splátok štátneho dlhu," uviedlo ministerstvo financií. Ako spresnilo, ide najmä o októbrové splátky štátneho dlhopisu 2015 - 2023 v hodnote 62,8 miliardy Kč.



Český rozpočtový deficit dosiahol na konci 3. štvrťroka 180,7 miliardy Kč, keď k zlepšeniu salda štvrtý mesiac po sebe prispelo v septembri inkaso dane z neočakávaných ziskov. Náklady na obsluhu štátneho dlhu by v tomto roku mali podľa schváleného štátneho rozpočtu dosiahnuť takmer 70 miliárd Kč.



(1 EUR = 24,704 CZK)