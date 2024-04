Český štátny dlh vzrástol v marci na rekordnú úroveň

Praha 20. apríla (TASR) - Český štátny dlh sa tento rok do konca marca zvýšil o 110 miliárd Kč na 3,221 bilióna Kč (127,48 miliardy eur). Na každého Čecha tak teoreticky pripadá dlh vo výške 296.000 Kč. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý zverejnil najnovšie údaje českého ministerstva financií.



"Za tohtoročným rastom je najmä predaj štátnych dlhopisov v 1. štvrťroku 2024 na účely priebežného krytia schodku štátneho rozpočtu, ktorý na konci marca dosiahol 105 miliárd Kč," uviedlo ministerstvo. Miera zadlženia tak vzrástla na 43,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je najvyššia hodnota od vzniku štátu.



Za celý minulý rok sa štátny dlh Česka zvýšil o 216 miliárd Kč. Miera zadlženia však klesla na 42,3 % HDP zo 42,7 % HDP v roku 2022.



Za posledných päť rokov sa zadlženie Česka takmer zdvojnásobilo, respektíve vzrástlo už o takmer 1,5 bilióna Kč. "Hlavným dôvodom rastúceho dlhu je, samozrejme, deficitné hospodárenie štátu. Pri stámiliardových schodkoch sa nedá inak, než sa ďalej rýchlo zadlžovať a následne splácať čoraz vyššie úroky," povedal hlavný ekonóm Banky Creditas Petr Dufek. Pripomenul, že len na tento rok sa počíta s tým, že na úroky pôjde z rozpočtu viac než 94 miliárd Kč. Ako vyplynulo z januárovej Stratégie financovania a riadenia štátneho dlhu, do konca roka 2024 by sa mal štátny dlh Českej republiky zvýšiť na 3,367 bilióna Kč.



(1 EUR = 25,267 CZK)