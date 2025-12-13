< sekcia Ekonomika
Český trh komerčných realít prudko rastie, dosiahol 95 mld. Kč
Za rekordnou aktivitou stojí predovšetkým domáci kapitál a najmä realitné fondy.
Autor TASR
Praha 13. decembra (TASR) - Český trh komerčných nehnuteľností zaznamenáva mimoriadne dobrý rok. Objem tohtoročných obchodov sa vyšplhal na 95 miliárd Kč (3,92 miliardy eur) a podľa najnovšej analýzy poradenskej spoločnosti Savills môže v dôsledku ďalších rozpracovaných akvizícií prekročiť do konca roka doteraz nevídanú hranicu 100 miliárd Kč. Navyše, nestojí za tým zahraničný kapitál, ako to bolo ešte koncom minulého desaťročia. Informoval o tom server E15.cz.
„Je to rekordný rok vo viacerých smeroch,“ povedal investičný riaditeľ Savills David Sajner. Dodal, že šesť najväčších tohtoročných predajov prekonalo spolu ročné objemy investícií z obdobia rokov 2021 až 2024. „Takú vysokú koncentráciu veľkých obchodov sme tu dlho nezažili,“ uviedol.
Za rekordnou aktivitou stojí predovšetkým domáci kapitál a najmä realitné fondy. Práve tie v najväčšej miere určujú tento rok dianie na trhu. Investori do nich vkladajú rekordné množstvo peňazí, čo sa odráža na ich nákupnom apetíte. Fondy nakúpili komerčné objekty za viac než dve miliardy eur, teda zhruba dve tretiny českého kapitálu na trhu.
Pomer domáceho a zahraničného kapitálu je v tomto roku najvychýlenejší v histórii. Českí investori stoja za 89 % všetkých uskutočnených obchodov a kontrolujú 83 % celkového objemu.
Zahraniční investori sa tento rok často objavujú na strane predaja. Predávajú aktíva, ktoré v českom prostredí stále dosahujú atraktívne hodnoty a výnos presúvajú napríklad do Nemecka alebo Holandska. „V dlhšom horizonte očakávame ich návrat, ale tento rok jednoznačne formoval domáci kapitál,“ povedal David Štrouf zo Savills.
Najväčší záujem smeruje do kancelárskych budov. Nasledujú zmiešané mestské projekty a priemyselné areály. Tieto segmenty tvoria približne dve tretiny celkového objemu.
