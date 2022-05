Český úrad zablokoval majetok Vítkovice Steel pre sankcie proti Rusku

Praha 3. mája (TASR) - Český finančný analytický úrad zablokoval majetok ostravskej spoločnosti Vítkovice Steel v súvislosti so sankciami proti Rusku pre vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy portálu idnes.cz, ktorému to potvrdila hovorkyňa ministerstva financií Michaela Lagronová potom, čo o tom ako prvá informovala Česká televízia.



„Pre nás je to obrovské prekvapenie,“ reagoval na krok úradu predseda predstavenstva Vítkovice Steel Radek Strouhal.



„Firma môže ďalej fungovať, platiť zamestnancov, kontrakty, ale nesmie vyvádzať finančné prostriedky von, predávať podiely, prípadne posielať zisk majiteľom. V súvislosti s predbežným opatrením je v obdobných firmách všeobecne zvýšený dohľad, ktorý by podobným krokom zabránil, inak môžu fungovať normálne,“ povedala v utorok redakcii idnes.cz Lagronová.



"Finančný analytický úrad vydal predbežné opatrenie, ktoré zmrazuje 100-% podiel spoločnosti Vítkovice Steel v súvislosti so sankciami Európskej únie voči osobám a subjektom z Ruskej federácie a Bieloruska," uviedol hovorca ministerstva financií Tomáš Weiss.



Vítkovice Steel sú výrobcom valcovaných produktov z ocele, pričom 70 % produkcie vyvážajú. Firmu vlastnia nadnárodné investičné fondy z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Server Info.cz v marci uviedol, že akcionárske ovládanie Vítkovice Steel vedie k ruskej štátnej rozvojovej banke VEB.



Hovorkyňa spoločnosti však informáciu o ruských vlastníkoch odmietla a tvrdí, že za päticou cyperských akcionárov stoja podnikatelia z postsovietskych republík, nie z Ruska.



„Vlastní nás päť cyperských spoločností. Tie potom cez ďalšie spoločnosti vlastnia fyzické osoby, ktoré sú z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Nie sú však z Ruska,“ zdôraznil Strouhal.



Zmrazovanie ruského majetku je súčasťou sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. So mrazeným majetkom jeho majitelia nemôžu nakladať. Český minister financií Zbyněk Stanjura na konci apríla uviedol, že Praha zmrazila ruský majetok v krajine za takmer miliardu korún. Ak bude tento majetok označený ako možná podpora vojnových zločinov Ruska, je podľa ministra do budúcnosti v hre aj jeho konfiškácia.