Český výrobca elektrických skútrov Čezeta ukončí výrobu

Praha 9. februára (TASR) - Výrobca elektrických skútrov Čezeta spadol v utorok do insolvencie a ukončí výrobu. Celkové záväzky predstavujú podľa insolvenčného registra viac než 13 miliónov Kč (505.090 eur) a hodnotu majetku firmy prevyšujú približne o 8 miliónov Kč. Firme sa nepodarilo nájsť kupca a jej súčasní majitelia neboli ochotní poskytnúť dostatočnú hotovosť na pokračovanie činnosti.



Informáciu denníku E15 potvrdil šéf a väčšinový vlastník spoločnosti Neil Eamonn Smith s tým, že firma už nemá peniaze. "Vzhľadom na veľkú konkurenciu na trhu vyžadoval projekt omnoho viac peňazí, než sme mali k dispozícii," dodal Smith.



Čezeta zháňala nového majiteľa celý minulý rok. Na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy bol totiž podľa Smitha potrebný kapitál, ktorým on ani jeho spoločníci nedisponovali. Ešte v septembri výrobca na svojich stránkach informoval, že predmetom predaja je rozbehnutý biznis, ktorý môže celosvetovo konkurovať legendárnej Vespe. V Česku žijúci Brit dodal, že straty začínajúcej firmy sa v rokoch 2018 až 2020 postupne znižovali.



Spoločnosť prišla pred ôsmimi rokmi s prototypom elektrického skútra, ktorý vychádzal zo slávneho "prasaťa" vyrábaného závodom ČZ v 50. a 60. rokoch. V rokoch 2018 až 2020 vyrobila firma prvú sériu 60 skútrov typu 506, ktoré vyviezla do 10 krajín v Európe. V Česku vlani predala jeden motocykel a v predchádzajúcom roku 13 strojov.



Elektrické motorky v areáli Wikov v Prostějove montovala desiatka zamestnancov. Plány na expanziu počítali až s 50 zamestnancami a výrobou 2000 strojov ročne. Pred insolvenciou Čezeta pracovala na vývoji nového modelu, ktorý by bol o polovicu lacnejší než ten súčasný a stál by približne 150.000 Kč.



(1 EUR = 25,738 CZK)