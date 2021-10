Český výrobný sektor rástol v septembri najslabšie za pol roka

Praha 1. októbra (TASR) - Rast aktivity v českom výrobnom sektore sa v septembri spomalil na šesťmesačné minimum. Stále sa však udržal na solídnej úrovni, keďže nové objednávky aj produkcia pokračovali v raste. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre český výrobný sektor dosiahol v septembri 58 bodov, zatiaľ čo v auguste predstavoval 61 bodov. To stále predstavuje rast, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Na druhej strane to bol najslabší rast od marca tohto roka. Zároveň bol pomalší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom indexu na 58,4 bodu.



Produkcia aj nové objednávky pokračovali v raste. V obidvoch prípadoch sa však tempo rastu zmiernilo.