Český vývoz do Ruska prudko klesol, pravdepodobne však prúdi okľukou

Praha 11. februára (TASR) - Export z Česka do Ruska v minulom roku výrazne klesol, oficiálne štatistiky však naznačujú, že časť výrobkov, podobne ako je to v prípade produktov z iných krajín, pokračuje v dodávkach do Ruska cez tretie krajiny. Informoval o tom server novinky.cz.



Podľa údajov českého ministerstva priemyslu a obchodu, ktoré zverejnil denník Právo, sa v minulom roku od januára do novembra vyviezol z Česka do Ruska tovar v hodnote 33,4 miliardy Kč (1,41 miliardy eur). Medziročne to znamená pokles o 61,2 %.



Stále však pokračuje export strojov a zariadení pre priemysel (v hodnote 6,7 miliardy Kč), cestných vozidiel (2,9 miliardy Kč) či liečiv, kde vývoz dosiahol hodnotu 2,8 miliardy Kč.



Časť českého exportu však pravdepodobne obchádza sankcie a tovar sa do Ruska dostáva prostredníctvom postsovietskych republík. Vlani vzrástol dramaticky vývoz najmä do Kazachstanu, Gruzínska a Arménska.



Ako už začiatkom januára upozornil Ekonomický deník, hodnota dodávok z Českej republiky do Kazachstanu vzrástla vlani v období od januára do konca októbra medziročne trojnásobne na takmer 12 miliárd Kč.



"Extrémny je prípad autokomponentov, kde objem dodávok vzrástol až 94-násobne na 1,4 miliardy Kč. Telekomunikačné prístroje a zariadenia, počítače alebo liečivá vykazujú v medziročnom porovnaní zhruba trojnásobné zvýšenie," doplnil Ekonomický deník.



Úlohu prostredníka v "utajovanom" obchode medzi Západom a Ruskom plní podľa viacerých zahraničných médií aj Turecko. Aj do tejto krajiny sa vývoz z Česka zvýšil, a to približne o pätinu.



Dovoz z Ruska do Českej republiky vzrástol vlani medziročne o 71 % na 260 miliárd Kč. Dôvodom je drahý plyn a ropa. Významnými položkami boli aj železo, oceľ či anorganické chemikálie.



(1 EUR = 23,692 CZK)