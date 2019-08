Dlh českého Zetoru rastie, vlani predal najmenej traktorov

Spoločnosť zaťažil aj pokles trhu s traktormi, čo spôsobilo extrémne sucho.

Praha 15. augusta (TASR) - Český výrobca traktorov Zetor Tractors zaznamenal vlani jeden zo svojich najhorších rokov, keď predal najmenej traktorov v histórii a skončil v strate. Vedenie firmy už skôr oznámilo, že prvýkrát po ôsmich ziskových rokoch skončil Zetor v roku 2018 v strate 149 miliónov Kč (5,76 milióna eur). Zároveň sa zvýšilo zadlženie firmy. To medziročne vzrástlo o 438 miliónov Kč na vyše 1,5 miliardy Kč. Celkové zadlženie spoločnosti, ktoré zverejnil server e15.cz, dosiahlo naposledy vyššie hodnoty v období finančnej krízy.



Čiastočným dôvodom je oneskorené uvedenie niektorých modelov na trh v 1. polovici roka, pod ktoré sa podpísalo povinné prispôsobenie niektorých modelov novej európskej smernici, uviedol výkonný riaditeľ firmy Marian Lipovský. Spoločnosť zaťažil aj pokles trhu s traktormi, čo spôsobilo extrémne sucho.



Ako dodal Lipovský, najmä v 2. polroku minulého roka sa výrazne zhoršili podmienky na trhu, a to najmä v dôsledku extrémneho sucha vo veľkej časti Európy, čo zhoršilo ekonomickú situáciu farmárov. To sa výrazne prejavilo na najväčších trhoch firmy v Česku a Poľsku. Prepadli sa o pätinu, čo následne znížilo predaje firmy Zetor.