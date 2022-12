Českým obchodom so zlacneným tovarom rastú tržby

Praha 3. decembra (TASR) - Zdražovanie ženie Čechov do obchodov, kde sa predáva výhradne zľavnený tovar, pretože mu končí alebo skončila minimálna doba trvanlivosti. Prípadne distribútor potreboval rýchlo vyprázdniť sklad. Hovorí sa im "zľavnenky". TASR o tom informuje na základe správy českých novín Právo.



Potraviny a drogéria sú v týchto obchodoch ani nie za polovicu pôvodnej ceny, pričom sú k dispozícii aj prémiové až luxusné značky. Tržby zľavneniek na rozdiel od ostatných obchodov vzrástli až o pätinu, povedal Právu David Černý, šéf veľkoobchodu Alloutlet.cz, ktorý prevádzkuje portál Expira.cz.



Pripomenul, že niektoré tovary sa môžu predávať aj po skončení minimálnej trvanlivosti. Mali by byť však jasne označené. Ide najmä o suché potraviny, ako sú napríklad cestoviny. Veľa, samozrejme, záleží na spôsobe skladovania. Uplynutie doby odporúčanej spotreby znamená, že výrobca už potom negarantuje stopercentné vlastnosti výrobku, napríklad vôňu kávy.



Aj bežné reťazce ponúkajú so zľavou 15 % až 25 % tovar, ktorému končí dátumom minimálnej spotreby. Zľavnenky však nakupujú vo väčších objemoch tovar s krátkou alebo skončenou minimálnou trvanlivosťou. Ide o rýchle výpredaje skladov.



Expira.cz v Česku dodáva trom desiatkam obchodných spoločností, ktoré rýchloobrátkový výpredajový tovar ponúkajú koncovým spotrebiteľom na celkovo asi v 150 predajných miestach. Ide napríklad o kamenné obchody Bertka, Najlacnejšie potraviny EÚ, Potraviny v akcii alebo Maxi Market. Z e-shopov je to napríklad Klaudashop.cz alebo Levnoshop.cz.



Tržby obchodov, ktoré sa špecializujú na výpredajový tovar, vzrástli až o 20 % najmä v uplynulých týždňoch. Sú tak spolu s farmáciou, zdravotníckymi potrebami a drogériami ďalším maloobchodným segmentom, kde sú obraty vyššie. Inak obchodom obraty klesajú.



No zároveň, priemerná útrata na zákazníka je nižšia ako predtým a spotreba sa do veľkej miery rozdelila na tovar nevyhnutný a nepotrebný.



Vo veľkoobchode je zase badať, že aj väčší obchodníci majú potrebu rýchlo vyprázdňovať sklady. S Expira.cz tak teraz spolupracujú firmy, ktoré by to pred rokom dvoma nepotrebovali. Napríklad o prémiové čokolády za bežné ceny už taký záujem nie je. Zo zahraničia sa vozia značkové cukrovinky, syry či drogéria, ktoré patria vo svojej základnej cene do drahšej kategórie, ale ich predaj za bežnú cenu viazne, a tak sa viac dostávajú do zľavneniek.