Českým startupom komplikuje život najmä daňové zaťaženie
Praha 22. októbra (TASR) - Startupom v Česku komplikuje život viacero bariér, pričom jednou z najväčších pre ich rozvoj je daňové zaťaženie. Okrem toho im problémy robia administratíva, regulácia a problematika pracovnoprávnych vzťahov. Preto až tretina startupov uvažuje o presunutí svojho sídla do zahraničia alebo to už urobila. Ukázal to prieskum medzi 222 českými startupistami a investormi, ktorý tento týždeň predstavili zástupcovia organizátorov prieskumu: Českej startupovej asociácie, Ministerstva priemyslu a obchodu ČR a CzechInvestu.
Daňové zaťaženie predstavuje významnú bariéru pre 72 % respondentov. Druhou najväčšou prekážkou (64 %) sú administratíva a regulácie. Komplexnú brzdu rozvoja tvorí aj legislatíva spojená s pracovnoprávnou agendou a nedostatkom kvalifikovaných špecialistov, ktorú takto vníma 61 % respondentov. Ďalšou prekážkou pre startupy je prístup ku kapitálu (59 %).
Do online prieskumu sa zapojili startupy z rôznych odborov. Najčastejšie išlo o AI & Data, priemysel a výrobu a softvérovú infraštruktúru.
Podľa predsedu Českej startupovej asociácie Martina Jiránka výsledky prieskumu poukazujú na oblasti, kde startupisti vnímajú brzdy a prekážky pre svoje podnikanie, a zároveň tie, kde české prostredie funguje dobre. „Máme tak na širokej vzorke respondentov potvrdené, na čo sa je potrebné s novou vládou zamerať, aby sme kvalitu českého startupového prostredia dostali zo spodných európskych podlaží medzi tie najlepšie štáty,“ povedal.
Približne tretina začínajúcich firiem uvažuje o presune svojho sídla do zahraničia alebo to už urobila: Takmer 6 % sa už presunulo a zhruba 25 % o tom vážne uvažuje. Ďalších 42 % startupov je takejto možnosti otvorených. Iba zhruba štvrtina firiem (28 %) chce mať základňu naďalej v Česku. Primárnym motívom pre presun je daňové zaťaženie.
„Daňové a administratívne zaťaženie berie priestor pre rozvoj a investície. Už len vysvetliť finančným úradom, čo znamená vývoj softvéru alebo ako funguje nehmotný majetok, je často veľmi náročné. Vo fintechu sa to násobí reguláciou a pomalými procesmi, aj keď dopyt po digitálnych službách stále rastie,“ povedala Jitka Paterová, zakladateľka a výkonná riaditeľka startupu Eterny.
Ďalším dôvodom je nemožnosť efektívne využiť ESOP (zamestnanecké akcie - Employee Stock Ownership Plan) a nedôvera zahraničných investorov v český právny rámec. V prípade zamestnaneckých akcií sa podmienky zlepšia už od januára 2026.
„Pre ďalšie zlepšenie startupového prostredia je presne takáto spätná väzba kľúčová,“ povedal podpredseda ANO Karel Havlíček. Dodal, že niektoré uvádzané oblasti už majú vo svojej hospodárskej stratégii a keď bude vláda vymenovaná, začnú na nich pracovať. „Česko je z pohľadu veľkosti a rozvoja startupového sektora hlboko pod svojím potenciálom a naša spoločnosť tým zbytočne prichádza o talenty, inovácie a profit,“ povedal Havlíček.
