Česmad a rezort dopravy rokovali o riešeniach a podpore pre dopravcov

Bratislava 19. decembra (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia chce zlepšiť podporu sektoru cestnej dopravy. Aj z toho dôvodu sa vo štvrtok stretli zástupcovia združenia s predstaviteľmi Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Jednou z tém bola aj úprava dane z motorových vozidiel. Česmad chce pokračovať v ďalších rokovaniach a stretnutiach so zástupcami jednotlivých rezortov aj v roku 2020.



Na stretnutí sa zúčastnili prezident združenia Pavol Jančovič, prvý viceprezident Pavol Piešťanský a generálny tajomník Ivan Rusko a za MDV štátna tajomníčka Ladislava Cengelová a generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga. Diskutovali aj o návrhu na zmenu v právnej úprave dane z motorových vozidiel a zníženie daňového zaťaženia dopravcov.



"Ministerstvo dopravy dlhodobo podporuje aktivity vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v oblasti nákladnej dopravy a má viacero konkrétnych a hmatateľných výsledkov. Aj v témach, ktoré nepatria rezortu dopravy, sa snažíme pozitívne vplývať na ostatné rezorty, do ktorých gescie diskutované otázky patria. V tejto oblasti je Česmad náš dlhoročný odborný partner," skonštatoval po rokovaní Varga. Zástupcovia oboch strán sa dohodli aj na ďalšej intenzívnej spolupráci v budúcom roku s cieľom optimalizovať legislatívny rámec v oblasti cestnej dopravy.



Vysoká daň z motorových vozidiel, respektíve daňové zaťaženie podľa Česmadu negatívne vplýva na stratu konkurencieschopnosti slovenského dopravcu. Združenie zdôraznilo, že Slovensko má druhú najvyššiu daň z motorových vozidiel v Európskej únii. Cieľom dopravcov je zníženie ročnej sadzby dane za ťahač a náves (návesová súprava 40t), Česmad ďalej navrhuje zvýšenie zliav a zmenu v ročných sadzbách daní za jednotlivé kategórie vozidiel. Návrh združenia zároveň odráža nastavenie sadzieb a výšky zliav tak, ako to je napríklad v Českej republike.