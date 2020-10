Česmad a UNAS spoločne odmietajú širšie spoplatnenie mýtom

Bratislava 14. októbra (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia a Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) spoločne odmietajú akékoľvek ďalšie rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry elektronickým mýtom na vybrané úseky ciest druhej triedy. Informoval o tom hovorca Česmadu Roman Kment.



Mýto by sa malo podľa združenia vyberať len na úsekoch ciest, kde nákladovosť systému bude nižšia ako samotný výber mýta. "Tento parameter cesty druhej triedy nespĺňajú, čo znamená, že neprinesú očakávané zvýšenie príjmov na ich opravu a údržbu. Rovnako je pre zástupcov autodopravcov neprijateľná plánovaná preklasifikácia približne 559 kilometrov už spoplatnených úsekov ciest prvej triedy do kategórie s vyššou sadzbou mýta, ktorá zoberie dopravcom 13 miliónov eur," podotkol Kment.



Česmad a UNAS sú presvedčené, že spoplatnenie elektronickým mýtom by sa malo realizovať iba v rámci súčasného stavu a zadefinovanej hlavnej cestnej siete v SR. "Rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry a zvyšovanie sadzieb mýta iba výrazne finančne zaťaží všetkých podnikateľov s nákladnými vozidlami nad 3,5 tony a prehĺbi priame i nepriame negatívne dosahy na ich činnosť, s ktorými sa stretávajú v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19," upozornil hovorca združenia. Tento krok podľa Česmadu v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvní rast cien tovarov a služieb pre obyvateľov a slovenské domácnosti.