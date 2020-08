Česmad chce pri úprave cestnej dane presadzovať zásadnejšie zmeny

Bratislava 29. augusta (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia má záujem o zásadné zmeny v oblasti dane z motorových vozidiel. Pre TASR to uviedol viceprezident združenia Pavol Piešťanský v súvislosti s novelou zákona, ktorú pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR. Tá podľa neho vychádza z pôvodného návrhu zo začiatku roka, ktorý vtedy nemohol predpokladať pandémiu nového koronavírusu a "drastické" zhoršenie podnikateľského prostredia v oblasti cestnej dopravy.



"Pôvodný návrh MF SR nie je dnes, v čase druhej a určite nie poslednej vlny pandémie, krok správnym smerom a požadujeme oveľa výraznejšie zvýšenie zliav z dane z motorových vozidiel, respektíve zníženie sadzieb dane na úroveň európskej smernice," zdôraznil Piešťanský. Česmad podľa neho už dlhšie diskutuje s rezortom financií o novej úprave, ktorá zahŕňa vyššie zľavy pre dopravcov.



Skonštatoval, že do dnešného dňa okrem odloženia platby preddavkov neprišlo k žiadnej konkrétnej pomoci pre dopravcov, ktorí "stáli v čase prvej vlny pandémie vždy v prvej línii" a zásobovali potravinami či zdravotníckym materiálom. "Je preto najvyšší čas, aby sa konečne začali prijímať konkrétne opatrenia, ktoré by tento kritický sektor hospodárstva podporili, a patrí sem aj spomínaná výrazná úprava dane z motorových vozidiel," dodal Piešťanský.



Predbežná informácia k návrhu zákona o dani z motorových vozidiel bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa podľa toho malo znížiť.



Novela zákona by mala odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.



"Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa navrhujú zaviesť nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4 v rozmedzí od 50 % do 10 %," uvádza sa v predbežnej informácii. Zvýhodnenie ročnej sadzby dane sa navrhuje uplatniť počas 156 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla. Pri vozidlách kategórie L (motorky a štvorkolky) a M1 (osobné vozidlá) sa súčasne navrhuje zvýšenie sadzieb dane s dôrazom na luxusný segment.